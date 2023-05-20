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В Ростовской области задержали женщину, зарезавшую сожителя в ходе пьяной ссоры

20 мая 2023, 10:44
Фото: 1MI
В Ростовской области задержали женщину, зарезавшую сожителя в ходе пьяной ссоры
В Шолоховском районе Ростовской области возбудили уголовное дело против дончанки, которую подозревают в убийстве сожителя и инсценировке обстоятельств преступления, об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ региона.

Шолоховский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Ростовской области возбудил уголовное дело в отношении 46-летней дончанки, подозреваемой в убийстве.

Следователи представили версию, согласно которой в четверг, 18 мая, подозреваемая находилась дома в Вешенской. Они с 43-летним сожителем пили алкоголь, когда вспыхнула ссора. По предварительной версии, женщина схватил кухонный нож и заколола мужчину одним ударом.

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После этого ради сокрытия обстоятельств преступления женщина вложила нож в руку потерпевшего и сообщила следствию недостоверные данные об обстоятельствах гибели ее возлюбленного.

Следователям удалось получить доказательства о причастности дончанки к преступлению, а потому женщину заключили под стражу. Расследование продолжается.

Ранее в Таганроге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве собутыльника.

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