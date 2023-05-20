Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Шолоховский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Ростовской области возбудил уголовное дело в отношении 46-летней дончанки, подозреваемой в убийстве.
Следователи представили версию, согласно которой в четверг, 18 мая, подозреваемая находилась дома в Вешенской. Они с 43-летним сожителем пили алкоголь, когда вспыхнула ссора. По предварительной версии, женщина схватил кухонный нож и заколола мужчину одним ударом.
После этого ради сокрытия обстоятельств преступления женщина вложила нож в руку потерпевшего и сообщила следствию недостоверные данные об обстоятельствах гибели ее возлюбленного.
Следователям удалось получить доказательства о причастности дончанки к преступлению, а потому женщину заключили под стражу. Расследование продолжается.
Ранее в Таганроге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве собутыльника.