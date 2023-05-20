Следователи представили версию, согласно которой в четверг, 18 мая, подозреваемая находилась дома в Вешенской. Они с 43-летним сожителем пили алкоголь, когда вспыхнула ссора. По предварительной версии, женщина схватил кухонный нож и заколола мужчину одним ударом.