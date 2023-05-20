Власти ДНР подтвердили обстрел Мариуполя дальнобойными ракетами 19 мая

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Сотрудники СЦКК ДНР сообщили, что в пятницу, 19 мая, около 21.20 мск ВСУ произвели атаку с северо-запада Украины по Мариуполю. В общей сложности по городу ударили четыре дальнобойные ракеты.
По предварительной информации, во время вчерашних обстрелов ВСУ Мариуполя, Волновахи и Владимировки пострадали два человека, кроме того, повреждения получили жилые дома и гражданские объекты.
Сегодня обстрелы ВФУ продолжились, атаки производят по Донецку, Ясиноватой и Горловке.