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Власти ДНР подтвердили обстрел Мариуполя дальнобойными ракетами 19 мая

20 мая 2023, 07:12
Фото: eng.mil.ru
Власти ДНР подтвердили обстрел Мариуполя дальнобойными ракетами 19 мая

Подтверждена атака территории в 60 км от Ростовской области дальнобойными ракетами

Власти ДНР официально подтвердили обстрел Мариуполя, находящегося в 60 километрах от границы Ростовской области, об этом сообщили в пресс-службе Совместного центра контроля и координации (СЦКК) огня.

Сотрудники СЦКК ДНР сообщили, что в пятницу, 19 мая, около 21.20 мск ВСУ произвели атаку с северо-запада Украины по Мариуполю. В общей сложности по городу ударили четыре дальнобойные ракеты.

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По предварительной информации, во время вчерашних обстрелов ВСУ Мариуполя, Волновахи и Владимировки пострадали два человека, кроме того, повреждения получили жилые дома и гражданские объекты.

Сегодня обстрелы ВФУ продолжились, атаки производят по Донецку, Ясиноватой и Горловке.

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