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Власти прокомментировали жалобы водителей на стертую дорожную разметку в Ростове

20 мая 2023, 07:28
Фото: 1MI
Власти прокомментировали жалобы водителей на стертую дорожную разметку в Ростове
Жители Ростова сообщили о высокой вероятности аварий в городе из-за стертой дорожной разметки, власти ответили, когда исправят ситуацию.

Жители Ростова пожаловались журналистам на плохую дорожную разметку. Она стерлась на некоторых участках дорог, из-за этого растет риск ДТП. Водителям приходится ехать буквально наугад.

Власти Ростовской области ответили на возмущение горожан. Они заявили, что дорожную разметку в Ростове наносят согласно план-графику, утвержденному Департаментом транспорта. Работы будут проводиться до конца сентября. Чиновники напомнили, что наносить разметку можно только в сухую погоду, температура покрытия при этом должна составлять не менее +10 градусов.

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В связи с парадом Победы разметку в порядке приоритета нанесли в центре города: на Шолохова, Советской, Карла Маркса, Театральном проспекте, Ворошиловском, Садовой и Красноармейской.

В этом году разметку нанесут еще на 23 улицах Ростова. Среди них Ларина, Немировича-Данченко, Днепропетровская, Вятская, Текучева, Каскадная, Шеболдаева, Погодина, Панфиловцев и другие.

Ранее власти в Ростовской области назвали самые аварийные дороги в регионе.

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#Алина Заярная#Транспорт#Дорожная разметка в Ростове#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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