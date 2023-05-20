Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Жители Ростова пожаловались журналистам на плохую дорожную разметку. Она стерлась на некоторых участках дорог, из-за этого растет риск ДТП. Водителям приходится ехать буквально наугад.
Власти Ростовской области ответили на возмущение горожан. Они заявили, что дорожную разметку в Ростове наносят согласно план-графику, утвержденному Департаментом транспорта. Работы будут проводиться до конца сентября. Чиновники напомнили, что наносить разметку можно только в сухую погоду, температура покрытия при этом должна составлять не менее +10 градусов.
В связи с парадом Победы разметку в порядке приоритета нанесли в центре города: на Шолохова, Советской, Карла Маркса, Театральном проспекте, Ворошиловском, Садовой и Красноармейской.
В этом году разметку нанесут еще на 23 улицах Ростова. Среди них Ларина, Немировича-Данченко, Днепропетровская, Вятская, Текучева, Каскадная, Шеболдаева, Погодина, Панфиловцев и другие.
Ранее власти в Ростовской области назвали самые аварийные дороги в регионе.