Власти Ростовской области ответили на возмущение горожан. Они заявили, что дорожную разметку в Ростове наносят согласно план-графику, утвержденному Департаментом транспорта. Работы будут проводиться до конца сентября. Чиновники напомнили, что наносить разметку можно только в сухую погоду, температура покрытия при этом должна составлять не менее +10 градусов.