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Власти Ростовской области до сих пор не оплатили строительство инфекционного центра

20 мая 2023, 11:52
Фото: rostov-gorod.ru
Власти Ростовской области до сих пор не оплатили строительство инфекционного центра
В Ростовской области власти до сих пор полностью не расплатились с подрядчиком, который занимался строительством Донского инфекционного центра, об этом рассказали СМИ.

Портал Dоnnеws сообщил о том, что донское правительство до сих пор не рассчиталось с подрядчиком, который построил областной инфекционный центр и сдал его в эксплуатацию в конце 2021 года. По их данным, компания местного депутата пытается добиться оплаты донским Минстроем 800 миллионов рублей за выполненную работу.

В Минстрое же уточнили, что, несмотря на то, что центр возвели уже почти 1,5 года назад, строители так и не оформили документы для приемки здания надлежащим образом.

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При этом в своем иске в ведомству «Ростовгражданпроект» отмечал, что техническое задание в ходе строительство часто менялось, как и материалы с видами работ. Несмотря на это, они учли все пожелания и построили инфекционный центр, получив лишь часть оплаты за свой труд.

Теперь подрядчик обратился в суд в надежде получить 731,5 миллиона рублей по контракту, а также 62,2 миллиона рублей пени. В Минстрое же говорят, что это невозможно без предоставления актов сдачи-приемки работ, которые они так и не смогли получить.

Судебные тяжбы продолжаются.

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