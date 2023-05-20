Власти Ростовской области до сих пор не оплатили строительство инфекционного центра

Портал Dоnnеws сообщил о том, что донское правительство до сих пор не рассчиталось с подрядчиком, который построил областной инфекционный центр и сдал его в эксплуатацию в конце 2021 года. По их данным, компания местного депутата пытается добиться оплаты донским Минстроем 800 миллионов рублей за выполненную работу.