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Жительница Ростовской области спасла супруга от убийства газовым ключом

20 мая 2023, 06:25
Фото: 1mi
В Ростовской области арестовали мужчину, который во время ссоры пытался убить знакомого, сообщили в региональном УСКР.

Происшествие случилось 17 мая на улице Ленина в поселке Саркел, где фигурант поссорился с 58-летним знакомым. Он напал на него с ножом и газовым ключом.

«Нападавший не смог убить оппонента, так как был застигнут супругой потерпевшего. Мужчину доставили в больницу, где оказали ему помощь», — сказано в сообщении.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело и заключили его под стражу. Сейчас проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Максимальное наказание составляет 15 лет заключения.

Ранее разгневанный водитель убил пешехода в Ростовской области. Материал RostovGazeta читайте по ссылке. 

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