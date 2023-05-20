Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Происшествие случилось 17 мая на улице Ленина в поселке Саркел, где фигурант поссорился с 58-летним знакомым. Он напал на него с ножом и газовым ключом.
«Нападавший не смог убить оппонента, так как был застигнут супругой потерпевшего. Мужчину доставили в больницу, где оказали ему помощь», — сказано в сообщении.
В отношении фигуранта возбудили уголовное дело и заключили его под стражу. Сейчас проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Максимальное наказание составляет 15 лет заключения.
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