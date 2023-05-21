Posted Сегодня, 16:49
Published Сегодня, 16:49
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В Ростове 21 мая состоялся велопарад. В нем приняли участие более семи тысяч человек. Мероприятие прошло в городе в шестой раз.
Глава администрации Алексей Логвиненко заявил, что любителей велодвижения в городе с каждым годом становится все больше. По мнению чиновника, этому способствует развитие городской среды. Он вспомнил о велодорожках на улице Левобережной, проспектах Коммунистическом и Космонавтов, в микрорайоне Левенцовском, на Гребном канале, а также городских парках и улице Пушкинской. В будущем в Ростове хотят выделить еще 25 километров велодорожек.
«Уверен, что каждый, кто покорил сегодня дистанцию в 20 километров, получил заряд позитива и массу ярких впечатлений», — заключил Логвиненко.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала о маршруте велопарада.