Глава администрации Алексей Логвиненко заявил, что любителей велодвижения в городе с каждым годом становится все больше. По мнению чиновника, этому способствует развитие городской среды. Он вспомнил о велодорожках на улице Левобережной, проспектах Коммунистическом и Космонавтов, в микрорайоне Левенцовском, на Гребном канале, а также городских парках и улице Пушкинской. В будущем в Ростове хотят выделить еще 25 километров велодорожек.