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Более 7 тысяч человек приняли участие в велопараде в Ростове

21 мая 2023, 16:49
Фото: Администрация Ростова
В Ростове 21 мая состоялся велопарад
Велопарад состоялся в Ростове 21 мая, в нем приняли участие более семи тысяч горожан, сообщили в администрации города.

В Ростове 21 мая состоялся велопарад. В нем приняли участие более семи тысяч человек. Мероприятие прошло в городе в шестой раз.

Глава администрации Алексей Логвиненко заявил, что любителей велодвижения в городе с каждым годом становится все больше. По мнению чиновника, этому способствует развитие городской среды. Он вспомнил о велодорожках на улице Левобережной, проспектах Коммунистическом и Космонавтов, в микрорайоне Левенцовском, на Гребном канале, а также городских парках и улице Пушкинской. В будущем в Ростове хотят выделить еще 25 километров велодорожек.

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«Уверен, что каждый, кто покорил сегодня дистанцию в 20 километров, получил заряд позитива и массу ярких впечатлений», — заключил Логвиненко.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала о маршруте велопарада.

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