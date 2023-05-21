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Дом, пострадавший от падения башенного крана в Ростове, отремонтируют до 23 мая

21 мая 2023, 09:13
Фото: МЧС России по Ростовской области
В Ростове многоквартирный дом, пострадавший от падения башенного крана, отремонтируют до 23 мая
В Ростове многоквартирный дом, пострадавший от падения башенного крана, отремонтируют до 23 мая, сообщили власти города.

В субботу, 20 мая, в Ростове на Северном упал башенный кран. Инцидент произошел на стройплощадке детского садика. К счастью, никто из рабочих и прохожих не пострадал. Однако повреждения получил соседний дом.

Стали известны подробности падения крана на стройплощадке детского сада в Ростове
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В администрации Октябрьского района рассказали «Блокноту», что до 23 мая восстановят облицовку поврежденной стены. Также чиновники рассказали, что кран задел опору освещения стройплощадки. «Последствия инцидента устраняются», — заверили власти.

Ранее МЧС опубликовало фото с места падения башенного крана на Северном в Ростове.

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