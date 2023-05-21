Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
В субботу, 20 мая, в Ростове на Северном упал башенный кран. Инцидент произошел на стройплощадке детского садика. К счастью, никто из рабочих и прохожих не пострадал. Однако повреждения получил соседний дом.
В администрации Октябрьского района рассказали «Блокноту», что до 23 мая восстановят облицовку поврежденной стены. Также чиновники рассказали, что кран задел опору освещения стройплощадки. «Последствия инцидента устраняются», — заверили власти.
Ранее МЧС опубликовало фото с места падения башенного крана на Северном в Ростове.