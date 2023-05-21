Бывшего исполняющего обязанности директора ростовского техникума кулинарного искусства и бизнеса обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге. В 2020 году обвиняемая создала фиктивный документооборот и внесла туда ложные сведения по обучению граждан в рамках нацпроекта «Демография» по профессии «поварское дело». Благодаря этому учебное заведение получило от государства 578 тысяч рублей. Однако деньги директор техникума потратила на собственные нужды.