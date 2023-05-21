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Экс-директор ростовского кулинарного техникума украла у государства полмиллиона руб

21 мая 2023, 11:47
Фото: 1MI
Бывшего директора ростовского техникума обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге
Бывшего директора ростовского техникума обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге, сообщили в Следкоме России по региону.

Бывшего исполняющего обязанности директора ростовского техникума кулинарного искусства и бизнеса обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге. В 2020 году обвиняемая создала фиктивный документооборот и внесла туда ложные сведения по обучению граждан в рамках нацпроекта «Демография» по профессии «поварское дело». Благодаря этому учебное заведение получило от государства 578 тысяч рублей. Однако деньги директор техникума потратила на собственные нужды.

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Сейчас расследование уголовного дела завершено. Его материалы переданы в суд. В Следкоме уточнили, что ранее направили в суд уголовное дело в отношении обвиняемой по аналогичному факту преступления.

Ранее сообщалось, что бухгалтеры украли у «Теплоэнерго» более миллиона рублей в Ростовской области.

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