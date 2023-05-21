Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Бывшего исполняющего обязанности директора ростовского техникума кулинарного искусства и бизнеса обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге. В 2020 году обвиняемая создала фиктивный документооборот и внесла туда ложные сведения по обучению граждан в рамках нацпроекта «Демография» по профессии «поварское дело». Благодаря этому учебное заведение получило от государства 578 тысяч рублей. Однако деньги директор техникума потратила на собственные нужды.
Сейчас расследование уголовного дела завершено. Его материалы переданы в суд. В Следкоме уточнили, что ранее направили в суд уголовное дело в отношении обвиняемой по аналогичному факту преступления.
Ранее сообщалось, что бухгалтеры украли у «Теплоэнерго» более миллиона рублей в Ростовской области.