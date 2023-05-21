Posted Сегодня, 19:27
Published Сегодня, 19:27
Modified Сегодня, 19:31
Updated Сегодня, 19:31
Игра состоялась в воскресенье, 21 мая, в рамках чемпионата России. Для ростовчан она прошла на выезде, открыть счет им так и не удалось.
Первый гол забил Алексей Ионов на третьей минуте матча, а через семь минут «Краснодар» удвоил преимущество. Еще один мяч команда закатила на 33-й минуте, автором гола стал Александр Кокшаров.
Сейчас ростовчане находятся на четвертой строчке турнирной таблицы, хотя ранее входили в топ-3. На первых трех позициях находятся «Зенит», ЦСКА и «Спартак».
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