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ФК «Краснодар» разгромил «Ростов» со счетом 3: 0

21 мая 2023, 19:27
Фото: 1MI
Футбольный клуб «Ростов» проиграл команде «Краснодар» со счетом 3:0.

Игра состоялась в воскресенье, 21 мая, в рамках чемпионата России. Для ростовчан она прошла на выезде, открыть счет им так и не удалось.

Первый гол забил Алексей Ионов на третьей минуте матча, а через семь минут «Краснодар» удвоил преимущество. Еще один мяч команда закатила на 33-й минуте, автором гола стал Александр Кокшаров.

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Сейчас ростовчане находятся на четвертой строчке турнирной таблицы, хотя ранее входили в топ-3. На первых трех позициях находятся «Зенит», ЦСКА и «Спартак».

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