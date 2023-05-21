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ФНС заблокировала счета ростовского блогера и психолога Инны Тлиашиновой

21 мая 2023, 08:47
Фото: Инна Тлиашинова ВКонтакте
Инна Тлиашинова
ФНС заблокировала счета ростовского блогера и психолога Инны Тлиашиновой, пишет Telegram-канал Don Mash.

Федеральная налоговая служба заподозрила в финансовых махинациях ростовского блогера и психолога Инну Тлиашинову. Сейчас счета ее «Научно-исследовательского центра академии мастера разборов имени И. Тлиашиновой» заблокированы. Блогер не предоставила в надзорные органы налоговую декларацию.

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Telegram-канал Don Mash сообщает, что Тлиашинова владеет 17 участками в Азове рядом с Таганрогским заливом. Их общая стоимость составляет 13 миллионов рублей. Также у звездного психолога есть семь автомобилей, в том числе Bentley Continental, четыре квартиры и дом в Ростове.

Ранее сообщалось, что от своего ИП Тлиашинова получает доход в три миллиона рублей, а от зарегистрированного на нее ООО — 146 миллионов рублей.

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