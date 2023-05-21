Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Федеральная налоговая служба заподозрила в финансовых махинациях ростовского блогера и психолога Инну Тлиашинову. Сейчас счета ее «Научно-исследовательского центра академии мастера разборов имени И. Тлиашиновой» заблокированы. Блогер не предоставила в надзорные органы налоговую декларацию.
Telegram-канал Don Mash сообщает, что Тлиашинова владеет 17 участками в Азове рядом с Таганрогским заливом. Их общая стоимость составляет 13 миллионов рублей. Также у звездного психолога есть семь автомобилей, в том числе Bentley Continental, четыре квартиры и дом в Ростове.
Ранее сообщалось, что от своего ИП Тлиашинова получает доход в три миллиона рублей, а от зарегистрированного на нее ООО — 146 миллионов рублей.