Telegram-канал Don Mash сообщает, что Тлиашинова владеет 17 участками в Азове рядом с Таганрогским заливом. Их общая стоимость составляет 13 миллионов рублей. Также у звездного психолога есть семь автомобилей, в том числе Bentley Continental, четыре квартиры и дом в Ростове.