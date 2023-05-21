Posted Сегодня, 19:12
Published Сегодня, 19:12
Modified Сегодня, 19:14
Updated Сегодня, 19:14
В правительстве Ростовской области рассказали, что 27 июня этого года с космодрома «Восточный» запустят собранный в Ростовской области спутник. Он носит название ARCCUBE-01.
Его презентовали еще в 2021 году. На его реализацию грант получила донская команда разработчиков.
Сейчас решается вопрос транспортировки спутника и его интеграции в ракету-носитель. Сообщается, что аппарат выведут на высоту в 550 километров. Благодаря спутнику школьники смогут проводить эксперименты по организации защищенного канала передачи.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил ВККС возбудить уголовное дело в отношении высокопоставленных судей в Ростовской области. Они являются фигурантами крупного коррупционного скандала.
Вопрос о возбуждении уголовного дела рассмотрят 26 мая на следующем заседании Высшей квалификационной коллегии судей. Бастрыкин настаивает на возбуждении уголовного дела в отношении бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой, зампреда областного суда Татьяны Юровой, а также председателя Железнодорожного районного суда Георгия Бондаренко.
Золотареву подозревают в получении взяток, Юровой могут предъявить обвинения в посредничестве во взятках и взяточничестве, Бондаренко также подозревается в посредничестве во взяточничестве в крупном размере. Деньги они брали за вынесение определенных приговоров.
Дома у Юровой и Золотаревой уже прошли обыски. По неподтвержденным данным, правоохранители нашли у них наличные деньги на сумму более 200 миллионов рублей, а также предметы роскоши и товары люксовых брендов.
Официальных комментариев о коррупционном скандале до сих пор не поступало.
Певец Александр Розенбаум приехал с туром по казачьим поселениям Ростовской области. Во время гастролей артист попал в ДТП в Новочеркасске.
Авария произошла 16 мая. Очевидцы в соцсетях рассказали, что водитель ВАЗ решил сдать назад, хотя на его пути был внедорожник Exceed. В результате маневра произошло столкновение. Однако, к счастью, никто не пострадал.
Розенбаум находился на пассажирском сидении внедорожника. Пока на месте происшествия работали инспекторы, все желающие смогли сфотографироваться с певцом.