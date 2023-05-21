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Итоги недели: в Ростовской области Розенбаум попал в ДТП, а в космос отправят спутник

21 мая 2023, 19:12
Фото: 1MI
Главные новости Ростовской области с 15 по 21 мая

В Ростовской области Розенбаум попал в ДТП, а в космос отправят спутник

В космос запустят спутник, созданный в Ростовской области, тем временем глава СК Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело в отношении скандальных ростовских судей, а приехавший в регион для казачьих концертов Александр Розенбаум попал в ДТП в Новочеркасске.

Из Ростовской области в космос

В правительстве Ростовской области рассказали, что 27 июня этого года с космодрома «Восточный» запустят собранный в Ростовской области спутник. Он носит название ARCCUBE-01.

Его презентовали еще в 2021 году. На его реализацию грант получила донская команда разработчиков.

Сейчас решается вопрос транспортировки спутника и его интеграции в ракету-носитель. Сообщается, что аппарат выведут на высоту в 550 километров. Благодаря спутнику школьники смогут проводить эксперименты по организации защищенного канала передачи.

Первый спутник из Ростовской области запустят с космодрома «Восточный» 27 июня
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Бастрыкин против ростовских судей

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил ВККС возбудить уголовное дело в отношении высокопоставленных судей в Ростовской области. Они являются фигурантами крупного коррупционного скандала.

Вопрос о возбуждении уголовного дела рассмотрят 26 мая на следующем заседании Высшей квалификационной коллегии судей. Бастрыкин настаивает на возбуждении уголовного дела в отношении бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой, зампреда областного суда Татьяны Юровой, а также председателя Железнодорожного районного суда Георгия Бондаренко.

Золотареву подозревают в получении взяток, Юровой могут предъявить обвинения в посредничестве во взятках и взяточничестве, Бондаренко также подозревается в посредничестве во взяточничестве в крупном размере. Деньги они брали за вынесение определенных приговоров.

Дома у Юровой и Золотаревой уже прошли обыски. По неподтвержденным данным, правоохранители нашли у них наличные деньги на сумму более 200 миллионов рублей, а также предметы роскоши и товары люксовых брендов.

Официальных комментариев о коррупционном скандале до сих пор не поступало.

Бастрыкин запросил в ВККС возбудить уголовное дело против ростовских судей
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ДТП с артистом

Певец Александр Розенбаум приехал с туром по казачьим поселениям Ростовской области. Во время гастролей артист попал в ДТП в Новочеркасске.

Авария произошла 16 мая. Очевидцы в соцсетях рассказали, что водитель ВАЗ решил сдать назад, хотя на его пути был внедорожник Exceed. В результате маневра произошло столкновение. Однако, к счастью, никто не пострадал.

Розенбаум находился на пассажирском сидении внедорожника. Пока на месте происшествия работали инспекторы, все желающие смогли сфотографироваться с певцом.

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