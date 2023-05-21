Жители Ростова назвали главным стрессом на работе своих коллег и руководство. Плохое отношение начальства вызывает тревогу у 16% горожан. Перепалки с коллегами и их неадекватное поведение создают стресс для еще 15% опрошенных. 10% респондентов чаще всего устают от непрофессионализма коллег.