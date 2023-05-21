Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Жители Ростова назвали главным стрессом на работе своих коллег и руководство. Плохое отношение начальства вызывает тревогу у 16% горожан. Перепалки с коллегами и их неадекватное поведение создают стресс для еще 15% опрошенных. 10% респондентов чаще всего устают от непрофессионализма коллег.
Среди других главных причин стресса на работе ростовчане назвали низкий уровень заработка. Об этом факторе рассказали 9% респондентов. Некорректно поставленные задачи нервируют 4% ростовчан. Еще 3% больше всего страдают от поведения клиентов.
Ранее сообщалось, что около 34% ростовчан не поедут в отпуск из-за отсутствия денег.