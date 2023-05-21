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Коллеги и начальство вызывают больше всего стресса у ростовчан

21 мая 2023, 13:20
Фото: pxhere.com
У работающих ростовчан стресс чаще всего вызывают коллеги и руководство
У работающих ростовчан стресс чаще всего вызывают коллеги и руководство, сообщили аналитики портала SuperJob.

Жители Ростова назвали главным стрессом на работе своих коллег и руководство. Плохое отношение начальства вызывает тревогу у 16% горожан. Перепалки с коллегами и их неадекватное поведение создают стресс для еще 15% опрошенных. 10% респондентов чаще всего устают от непрофессионализма коллег.

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Среди других главных причин стресса на работе ростовчане назвали низкий уровень заработка. Об этом факторе рассказали 9% респондентов. Некорректно поставленные задачи нервируют 4% ростовчан. Еще 3% больше всего страдают от поведения клиентов.

Ранее сообщалось, что около 34% ростовчан не поедут в отпуск из-за отсутствия денег.

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