Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Пожар произошел днем 20 мая на улице Самойловской, 34а в Ростове. Огонь охватил хозяйственную постройку и распространился на 20 квадратных метрах.
Для его ликвидации на место происшествия прибыли три единицы техники и 14 спасателей. Потушить пожар они смогли менее, чем за час.
В МЧС уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал.
Ранее власти Ростовской области предупредили местных жителей о высоком риске пожароопасности. Этому способствует теплая и сухая погода, а также высокая скорость ветра. При первых признаках пожара рекомендуется незамедлительно звонить спасателям.