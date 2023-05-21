rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:05

Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

Изображение материала

Крупный пожар ликвидировали в Ростове на Самойловской улице

21 мая 2023, 10:05
Фото: 1MI
Крупный пожар ликвидировали в Ростове на Самойловской улице
Пожар охватил хозяйственное здание на улице Самойловской в Ростове, рассказали в МЧС России по региону.

Пожар произошел днем 20 мая на улице Самойловской, 34а в Ростове. Огонь охватил хозяйственную постройку и распространился на 20 квадратных метрах.

Для его ликвидации на место происшествия прибыли три единицы техники и 14 спасателей. Потушить пожар они смогли менее, чем за час.

Тело 91-летней женщины нашли после пожара в Ростовской области
Узнать подробнее

В МЧС уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее власти Ростовской области предупредили местных жителей о высоком риске пожароопасности. Этому способствует теплая и сухая погода, а также высокая скорость ветра. При первых признаках пожара рекомендуется незамедлительно звонить спасателям.

Читайте также:
О риске пожаров предупредили жителей в Ростовской области с 18 маяБеспилотник атаковал Новошахтинский завод нефтепродуктов, спровоцировав крупный пожарВ Ростовской области в 2023 году при пожарах погибли 89 человек
#Пожар#Виктория Прутковская#МЧС#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Происшествие
Подпишитесь
Ростовский депутат Бородай объяснил, что случилось с боевым духом участников СВО
Сегодня, 07:57
Ростовский депутат Бородай объяснил, что случилось с боевым духом участников СВО
Сегодня, 07:57
Ростовчане заявили о горах мусора после фестиваля «Донская селедка»
Сегодня, 10:39
В деле об увольнении убитого участкового в Ростовской области появился новый фигурант
Сегодня, 11:32
Экс-директор ростовского кулинарного техникума украла у государства полмиллиона руб
Сегодня, 11:47
Полиция в Ростове разыскивает мужчин, устроивших конфликт со стрельбой
Сегодня, 12:36