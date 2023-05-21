Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Башенный кран упал на стройплощадке детского сада на Северном в Ростове. Инцидент произошел в субботу, 20 мая. Очевидцы сообщали, что при падении кран зацепил соседний дом и один из фонарных столбов.
В МЧС уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал. Соседние сооружения получили повреждения, однако они оказались незначительными.
Также в МЧС рассказали, что на место падения крана выезжали четыре спасателя и одна единица техники. Причины и обстоятельства происшествия еще уточняются.
Ранее в Ростовской области собрались судить директора завода, по вине которого погиб рабочий, сорвавшийся с крана.