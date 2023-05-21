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МЧС обнародовало кадры с места падения башенного крана в Ростове

21 мая 2023, 08:33
Фото: МЧС России по Ростовской области
Башенный кран упал в Ростове на стройплощадке детского сада
Башенный кран упал в Ростове на стройплощадке детского сада, рассказали в МЧС России по региону.

Башенный кран упал на стройплощадке детского сада на Северном в Ростове. Инцидент произошел в субботу, 20 мая. Очевидцы сообщали, что при падении кран зацепил соседний дом и один из фонарных столбов.

В МЧС уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал. Соседние сооружения получили повреждения, однако они оказались незначительными.

МЧС обнародовало кадры с места падения башенного крана в РостовеМЧС обнародовало кадры с места падения башенного крана в Ростове
МЧС обнародовало кадры с места падения башенного крана в Ростове
Фото: МЧС России по Ростовской области
Стали известны подробности падения крана на стройплощадке детского сада в Ростове
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Также в МЧС рассказали, что на место падения крана выезжали четыре спасателя и одна единица техники. Причины и обстоятельства происшествия еще уточняются.

Ранее в Ростовской области собрались судить директора завода, по вине которого погиб рабочий, сорвавшийся с крана.

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