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Мошенники в России начали обманывать клиентов банков по видеосвязи

21 мая 2023, 04:44
Фото: 1mi
Преступники в России придумали новый способ мошенничества, используя систему видеосвязи через мессенджеры, сообщают «Новые известия».

Они звонят людям, представляются сотрудниками банков и пытаются получить доступ к личным данным клиентов. 

Кредитные организации предупреждают, что существует большой риск обмана, так как настоящие работники банка не используют такие каналы связи со своими клиентами.

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Мошенники используют сервис видеосвязи для того, чтобы убедить свою жертву, что звонок поступает из «настоящего банка». Они делают все возможное, чтобы комната, где они находятся, выглядела как банковский офис, и после того, как человек во все поверит, начинают использовать стандартные методы обмана.

Ранее в Ростовской области лже-работник банка заставил супругов взять пять кредитов. 

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