Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
Modified Сегодня, 04:51
Updated Сегодня, 04:51
Они звонят людям, представляются сотрудниками банков и пытаются получить доступ к личным данным клиентов.
Кредитные организации предупреждают, что существует большой риск обмана, так как настоящие работники банка не используют такие каналы связи со своими клиентами.
Мошенники используют сервис видеосвязи для того, чтобы убедить свою жертву, что звонок поступает из «настоящего банка». Они делают все возможное, чтобы комната, где они находятся, выглядела как банковский офис, и после того, как человек во все поверит, начинают использовать стандартные методы обмана.
Ранее в Ростовской области лже-работник банка заставил супругов взять пять кредитов.