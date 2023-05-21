Мошенники используют сервис видеосвязи для того, чтобы убедить свою жертву, что звонок поступает из «настоящего банка». Они делают все возможное, чтобы комната, где они находятся, выглядела как банковский офис, и после того, как человек во все поверит, начинают использовать стандартные методы обмана.