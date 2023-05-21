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В субботу, 20 мая, стало известно, что высокопоставленные судьи из Ростовской области могут стать фигурантами уголовного дела.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин обратился в высшую квалификационную коллегию судей Российской Федерации, чтобы на следующем заседании, 26 мая, члены комиссии рассмотрели вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении экс-председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой, ее бывшего заместителя Татьяны Юровой, а также председателя Железнодорожного районного суда Георгия Бондаренко.
Все эти лица подозреваются в получении взяток и пособничестве во взятках в крупном размере. По неподтвержденным данным, в апреле в домах сотрудников областного суда и городских судов Ростова прошли обыски, во время которых у подозреваемых нашли большие суммы наличных, продукцию люксовых брендов и другие предметы роскоши.
В картотеке уголовных дел Новочеркасского гарнизонного военного суда появилось решение в отношении мобилизованного военного, который самовольно оставил службу в части и отправился отдохнуть.
Согласно материалам судебного решения, Д. Лыков нес военную службу, однако 22 декабря прошлого года ушел из части. Военной полиции потребовалось три недели, чтобы найти и задержать мужчину, который утверждал, что вернулся в Ростовскую область ради прохождения лечения в военном госпитале.
Уже в суде дончанин отказался от своих слов, признал вину и раскаялся, решив не давать показания. По решению суда, Д. был лишен воинского звания, он также проведет два года в исправительной колонии.
На днях ВСУ атаковали Мариуполь дальнобойными ракета, политолог Александр Сухарь оценил для портала RostovGazeta, насколько велика вероятность попадания ракет в Ростов и Таганрог.
Эксперт предполагает, что уже сейчас в распоряжении Украины может быть оружие, дальность действия которого составляет более 250 километров. Этот создает определенные риски для некоторых районов Ростовской области, находящихся на юго-западе региона.
«Возникают риски и у нашего региона, который находится рядом с приазовской частью ДНР», — отметил Александр Сухарь, добавив, что первыми в «зону риска» попадают Таганрог, Неклиновский и Матвеево-Курганский районы. Также существует вероятность, что в зону попадает и Ростов-на-Дону.
Поэтому сейчас важнейшей целью для российской армии становится отступление сил противника на запад, чтобы можно было отодвинуть зону соприкосновения и освободить ДНР от ВСУ.