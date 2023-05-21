rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:32

Published Сегодня, 05:32

Modified Сегодня, 05:34

Updated Сегодня, 05:34

Изображение материала

На донских судей могут завести дела, а в Новочеркасске отправился в колонию дезертир

21 мая 2023, 05:32
Фото: 1MI
На донских судей могут завести дела, а в Новочеркасске отправился в колонию дезертир
Эксперты оценивают риски возможных атак ВСУ по Ростовской области, пока донским судьям грозит уголовная ответственность, а в Новочеркасске судят военных, бежавших со службы.

Неприкосновенность судей

В субботу, 20 мая, стало известно, что высокопоставленные судьи из Ростовской области могут стать фигурантами уголовного дела.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин обратился в высшую квалификационную коллегию судей Российской Федерации, чтобы на следующем заседании, 26 мая, члены комиссии рассмотрели вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении экс-председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой, ее бывшего заместителя Татьяны Юровой, а также председателя Железнодорожного районного суда Георгия Бондаренко.

Фото: 1MI

Все эти лица подозреваются в получении взяток и пособничестве во взятках в крупном размере. По неподтвержденным данным, в апреле в домах сотрудников областного суда и городских судов Ростова прошли обыски, во время которых у подозреваемых нашли большие суммы наличных, продукцию люксовых брендов и другие предметы роскоши.

Отдых никому не повредит

В картотеке уголовных дел Новочеркасского гарнизонного военного суда появилось решение в отношении мобилизованного военного, который самовольно оставил службу в части и отправился отдохнуть.

Фото: function.mil.ru

Согласно материалам судебного решения, Д. Лыков нес военную службу, однако 22 декабря прошлого года ушел из части. Военной полиции потребовалось три недели, чтобы найти и задержать мужчину, который утверждал, что вернулся в Ростовскую область ради прохождения лечения в военном госпитале.

Уже в суде дончанин отказался от своих слов, признал вину и раскаялся, решив не давать показания. По решению суда, Д. был лишен воинского звания, он также проведет два года в исправительной колонии.

Экспертное мнение

На днях ВСУ атаковали Мариуполь дальнобойными ракета, политолог Александр Сухарь оценил для портала RostovGazeta, насколько велика вероятность попадания ракет в Ростов и Таганрог.

Власти ДНР подтвердили обстрел Мариуполя дальнобойными ракетами 19 мая
Узнать подробнее

Эксперт предполагает, что уже сейчас в распоряжении Украины может быть оружие, дальность действия которого составляет более 250 километров. Этот создает определенные риски для некоторых районов Ростовской области, находящихся на юго-западе региона.

«Возникают риски и у нашего региона, который находится рядом с приазовской частью ДНР», — отметил Александр Сухарь, добавив, что первыми в «зону риска» попадают Таганрог, Неклиновский и Матвеево-Курганский районы. Также существует вероятность, что в зону попадает и Ростов-на-Дону.

Поэтому сейчас важнейшей целью для российской армии становится отступление сил противника на запад, чтобы можно было отодвинуть зону соприкосновения и освободить ДНР от ВСУ.

Читайте также:
В Ростове звездный психолог Инна Тлиашинова лишилась Bentley и квартирСтали известны подробности падения крана на стройплощадке детского сада в РостовеВ Москве задержали директора Таганрогского литейного завода Константина Слинько
#Надежда Пустяк#Мобилизованные#Спецоперация#Суд#Приговор#Обстрелы#Обыски у судей#Уголовное дело судей#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Новочеркасск
Подпишитесь
Ростовский депутат Бородай объяснил, что случилось с боевым духом участников СВО
Сегодня, 07:57
Политолог Сухарь сообщил, что грозит Ростову и Таганрогу после атаки на Мариуполь
Сегодня, 06:50
Ребёнок на самокате спровоцировал ДТП в Ростовской области
Сегодня, 07:12
Ростовчане заявили, что не могут спать по ночам из-за котельной
Сегодня, 04:17
Синоптики рассказали о погоде в конце мая в Ростовской области
Сегодня, 04:04