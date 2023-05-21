Все эти лица подозреваются в получении взяток и пособничестве во взятках в крупном размере. По неподтвержденным данным, в апреле в домах сотрудников областного суда и городских судов Ростова прошли обыски, во время которых у подозреваемых нашли большие суммы наличных, продукцию люксовых брендов и другие предметы роскоши.