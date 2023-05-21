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Политолог Сухарь сообщил, что грозит Ростову и Таганрогу после атаки на Мариуполь

21 мая 2023, 06:50
Фото: 1MI
Ростов и Таганрог в зоне риска после обстрела Мариуполя сообщил политолог Сухарь
Оценку рисков для Ростова и Таганрога попасть под обстрел ВСУ после удара по Мариуполю дал политолог Александр Сухарь в интервью RostovGazeta.

Ранее вооруженные силы Украины совершили атаку на Мариуполь. По официальным данным, удар был совершен с применением дальнобойных ракет.

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По словам политолога, украинские силовики били по Мариуполю из установок, дальность действия которых составляет 250 километров. Он предположил, что данное оружие было завезено из Великобритании.

Таким образом, в возможную зону поражения может попасть Ростовская область. В первую очередь такие районы, как Неклиновский и Матвеево-Курганский, а также Таганрог, добавил Сухарь.

«Главная задача, конечно же, состоит в том, чтобы, с одной стороны, оттеснить как можно дальше линию соприкосновения в зоне специальной военной операции. А с другой, освобождать новые населенные пункты, которые еще не освобождены на территории ДНР, откуда и ведутся эти обстрелы», — резюмирует политолог.

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