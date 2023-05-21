«Главная задача, конечно же, состоит в том, чтобы, с одной стороны, оттеснить как можно дальше линию соприкосновения в зоне специальной военной операции. А с другой, освобождать новые населенные пункты, которые еще не освобождены на территории ДНР, откуда и ведутся эти обстрелы», — резюмирует политолог.