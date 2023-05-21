Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Ранее вооруженные силы Украины совершили атаку на Мариуполь. По официальным данным, удар был совершен с применением дальнобойных ракет.
По словам политолога, украинские силовики били по Мариуполю из установок, дальность действия которых составляет 250 километров. Он предположил, что данное оружие было завезено из Великобритании.
Таким образом, в возможную зону поражения может попасть Ростовская область. В первую очередь такие районы, как Неклиновский и Матвеево-Курганский, а также Таганрог, добавил Сухарь.
«Главная задача, конечно же, состоит в том, чтобы, с одной стороны, оттеснить как можно дальше линию соприкосновения в зоне специальной военной операции. А с другой, освобождать новые населенные пункты, которые еще не освобождены на территории ДНР, откуда и ведутся эти обстрелы», — резюмирует политолог.