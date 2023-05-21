Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Неизвестные мужчины устроили стрельбу в Ростове в воскресенье, 21 мая. Инциденту предшествовало бурное выяснение отношений. Не решив конфликт словами, один из участников происшествия дважды выстрелил в воздух из неустановленного оружия и скрылся.
Сейчас полиция Ростова занята поисками нарушителей. Правоохранители организовали проверку и выясняют личности причастных, уточняет «Дон ТР».
Ранее ростовчанин получил пулю во время разборок у супермаркета.