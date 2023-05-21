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Полиция в Ростове разыскивает мужчин, устроивших конфликт со стрельбой

21 мая 2023, 12:36
Фото: 1MI
Правоохранительные органы разыскивают мужчин, устроивших стрельбу в Ростове
Правоохранительные органы разыскивают мужчин, устроивших стрельбу в Ростове, сообщили в МВД.

Неизвестные мужчины устроили стрельбу в Ростове в воскресенье, 21 мая. Инциденту предшествовало бурное выяснение отношений. Не решив конфликт словами, один из участников происшествия дважды выстрелил в воздух из неустановленного оружия и скрылся.

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Сейчас полиция Ростова занята поисками нарушителей. Правоохранители организовали проверку и выясняют личности причастных, уточняет «Дон ТР».

Ранее ростовчанин получил пулю во время разборок у супермаркета.

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