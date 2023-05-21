Ребёнок на самокате спровоцировал ДТП в Ростовской области

Отмечается, что 12-летний нарушитель не должен был выезжать на проезжую часть, так как это запрещено правилами ПДД. Кроме того, ребенок управлял электросамокатом с мощностью двигателя 500 Ватт, что также противоречит правилам. Подобным транспортным средством можно управлять начиная с 16 лет и только после получения водительских прав.