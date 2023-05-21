Ребёнок на самокате спровоцировал ДТП в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Происшествие произошло вечером 20 мая в станице Кочетовской. По предварительным данным, 12-летний мальчик на самокате ехал на перекрестке 11-го переулка и улице Горького не уступил дорогу иномарке.
Произошло столкновение, в котором пострадал мальчик. Он был госпитализирован с травмами.
Отмечается, что 12-летний нарушитель не должен был выезжать на проезжую часть, так как это запрещено правилами ПДД. Кроме того, ребенок управлял электросамокатом с мощностью двигателя 500 Ватт, что также противоречит правилам. Подобным транспортным средством можно управлять начиная с 16 лет и только после получения водительских прав.
Ранее глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поддержал предложение о запрете езды на самокатах по улицам российских регионов, в том числе Ростовской области.