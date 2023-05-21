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Ребёнок на самокате спровоцировал ДТП в Ростовской области

21 мая 2023, 07:12
Фото: 1MI
Ребёнок на самокате спровоцировал ДТП в Ростовской области
В Семикаракорском районе Ростовской области из-за ребенка на самокате произошло ДТП, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области.

Происшествие произошло вечером 20 мая в станице Кочетовской. По предварительным данным, 12-летний мальчик на самокате ехал на перекрестке 11-го переулка и улице Горького не уступил дорогу иномарке.

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Произошло столкновение, в котором пострадал мальчик. Он был госпитализирован с травмами.

Отмечается, что 12-летний нарушитель не должен был выезжать на проезжую часть, так как это запрещено правилами ПДД. Кроме того, ребенок управлял электросамокатом с мощностью двигателя 500 Ватт, что также противоречит правилам. Подобным транспортным средством можно управлять начиная с 16 лет и только после получения водительских прав.

Ранее глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поддержал предложение о запрете езды на самокатах по улицам российских регионов, в том числе Ростовской области.

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