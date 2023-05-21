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Рекордных размеров достиг средний размер автокредита в России

21 мая 2023, 04:57
Фото: 1mi
Средний размер автокредита в России превысил 1,3 миллиона рублей и вырос на 7,1% по итогам апреля текущего года, сообщают "Новые известия",

За год количество выданных автокредитов увеличилось в 3,7 раза до 68,9 тысячи, а их сумма выросла в четыре раза - до 90,4 миллиарда рублей. Соответственно, общее количество автокредитов в России достигло 1,76 миллиона, из которых более чем 110,1 тысячи просрочены более, чем на 90 дней. Рост числа проблемных долгов достиг 5,5%, а их сумма - 68,3 миллиарда рублей.

Издание пишет, что в условиях снижения доходов населения и растущего кредитного кризиса многие россияне вынуждены отказываться от покупки автомобилей. Кроме того, дефицит предложения на авторынке в России усугубился после того как западные бренды начали покидать российский рынок. 

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