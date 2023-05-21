За год количество выданных автокредитов увеличилось в 3,7 раза до 68,9 тысячи, а их сумма выросла в четыре раза - до 90,4 миллиарда рублей. Соответственно, общее количество автокредитов в России достигло 1,76 миллиона, из которых более чем 110,1 тысячи просрочены более, чем на 90 дней. Рост числа проблемных долгов достиг 5,5%, а их сумма - 68,3 миллиарда рублей.