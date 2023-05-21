Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
На улице Башкирской котельная находится примерно в 30 метрах от жилого дома. Она мешает горожанам, у которых окна выходят на нее.
«Ночью невозможно открыть форточку, шум как будто мы живем на стройке. Необходимо установить шумоподавляющий барьер», — написал автор.
Он добавил, что работы нужно провести сейчас, пока на территории ведутся строительные работы. По его словам, позже будет сложно чего-либо добиться от застройщика.
На данный момент ответа на это обращение не поступало.
Ранее стало известно, что в Ростовской области могут запретить шуметь после 22.00.