rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:17

Published Сегодня, 04:17

Modified Сегодня, 04:21

Updated Сегодня, 04:21

Изображение материала

Ростовчане заявили, что не могут спать по ночам из-за котельной

21 мая 2023, 04:17
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону шум от работающей котельной мешает спать местным жителям, сообщили они в сервисе «Благоустройство города».

На улице Башкирской котельная находится примерно в 30 метрах от жилого дома. Она мешает горожанам, у которых окна выходят на нее.

«Ночью невозможно открыть форточку, шум как будто мы живем на стройке. Необходимо установить шумоподавляющий барьер», — написал автор.

Власти прокомментировали жалобы водителей на стертую дорожную разметку в Ростове
Узнать подробнее

Он добавил, что работы нужно провести сейчас, пока на территории ведутся строительные работы. По его словам, позже будет сложно чего-либо добиться от застройщика.

На данный момент ответа на это обращение не поступало.

Ранее стало известно, что в Ростовской области могут запретить шуметь после 22.00.

Читайте также:
Ростовчане пожаловались на опасную для жизни яму возле салона красоты в НахичеваниЖена главного тренера ФК «Ростов» Карпина пожаловалась на отсутствие горячей водыРостовчане пожаловались на работу ассенизаторов, сливающих нечистоты в люки в мае
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Жалоба на шум#Котельная в Ростове#Жалоба в Ростове
Подпишитесь
Политолог Сухарь рассказал о рисках Ростова и Таганрога после обстрела Мариуполя
Вчера, 10:04
Полет козы на 12 метров в Ростовской области завершился ее испугом
Вчера, 05:13
Ростовчанина задержали за призывы нападать на поддержавших СВО священников
Вчера, 06:06
Жительница Ростовской области спасла супруга от убийства газовым ключом
Вчера, 06:25
Ростовский врач рассказал о симптомах птичьего гриппа, и какие могут быть осложнения
Вчера, 06:34
Украина атаковала ракетами территории в 60 км от Ростовской области
Вчера, 06:46