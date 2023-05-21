В Ростове 20 мая прошел фестиваль «Донская селедка». Он проходил в Кумженской роще города. Приехавшие туда утром рыбаки были шокированы горой мусора, оставленной после участников и гостей фестиваля. «Вот здесь люди были. Я называю это одним словом — „свинство“. Посмотрите, сколько мусора осталось. Неужели нельзя все это убрать. Что здесь происходило, непонятно».