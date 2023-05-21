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Ростовчане заявили о горах мусора после фестиваля «Донская селедка»

21 мая 2023, 10:39
Фото: 1MI
Жители Ростова шокированы горой мусора, оставленной после фестиваля "Донская селедка"
Жители Ростова шокированы горой мусора, оставленной после фестиваля «Донская селедка», о своем негодовании они рассказали в соцсетях.

В Ростове 20 мая прошел фестиваль «Донская селедка». Он проходил в Кумженской роще города. Приехавшие туда утром рыбаки были шокированы горой мусора, оставленной после участников и гостей фестиваля. «Вот здесь люди были. Я называю это одним словом — „свинство“. Посмотрите, сколько мусора осталось. Неужели нельзя все это убрать. Что здесь происходило, непонятно».

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Жители города поддержали разгневанных рыбаков. Они пишут: «Это не люди», «У веселящихся на природе всегда одно на уме — „кто-нибудь уберет“», «Свиньи», «Просто элементарно убрать за собой и все», «Значит вывод один — никаких мероприятий! Свиньям место только в свинарнике».

Однако некоторые написали, что вину за горы мусора нужно возложить за организаторов мероприятия, а не посетителей: «Ну если фестиваль устраивали организаторы, то они и должны всё убрать».

Ранее RostovGazeta подробно рассказала, как прошел фестиваль «Донская селедка».

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