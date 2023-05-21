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Ростовчанин открыл стрельбу в Пролетарском районе города

21 мая 2023, 14:50
Фото: 1MI
Житель Ростова открыл стрельбу во время конфликта со своим знакомым
Житель Ростова открыл стрельбу во время конфликта со своим знакомым, рассказали в МВД России по региону.

Жители Ростова сообщили о стрельбе в Пролетарском районе. По информации правоохранительных органов, неизвестные мужчины устроили конфликт. Не решив его словами, один из участников происшествия достал неустановленное оружие и выстрелил два раза в воздух. Затем он поспешил скрыться.

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В МВД рассказала Donnnews, что сейчас нарушитель разыскивается. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Вместе с тем уточнять точное время и место, где произошла стрельба, полицейские пока не стали.

Информация об инциденте уточняется.

Ранее ростовчанин получил пулю во время разборок у супермаркета.

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