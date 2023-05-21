Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
Жители Ростова сообщили о стрельбе в Пролетарском районе. По информации правоохранительных органов, неизвестные мужчины устроили конфликт. Не решив его словами, один из участников происшествия достал неустановленное оружие и выстрелил два раза в воздух. Затем он поспешил скрыться.
В МВД рассказала Donnnews, что сейчас нарушитель разыскивается. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Вместе с тем уточнять точное время и место, где произошла стрельба, полицейские пока не стали.
Информация об инциденте уточняется.
Ранее ростовчанин получил пулю во время разборок у супермаркета.