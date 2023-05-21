Жители Ростова сообщили о стрельбе в Пролетарском районе. По информации правоохранительных органов, неизвестные мужчины устроили конфликт. Не решив его словами, один из участников происшествия достал неустановленное оружие и выстрелил два раза в воздух. Затем он поспешил скрыться.