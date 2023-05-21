Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Новые подробности появились в деле об убийстве участкового Александра Авдиенко в Тацинском районе Ростовской области. Полицейского застрелили из ружья знакомые, с которыми у него был конфликт. Труп Авдиенко нашли у обочины трассы в середине декабря.
По информации Telegram-канала Baza, коллеги убитого участкового — врио начальника отдела Рафик Махсудов и его зам Алексей Попов, чтобы избежать проблем с руководством, решили уволить полицейского задним числом. Выяснение отношений с начальством грозило им и отсутствием новогодних премий.
В преступном замысле Махсудову и Попову помог местный отдел кадров. Авдиенко уволили по собственному желанию за день до убийства.
Однако на махинации полицейских обратила внимание вдова убитого участкового. Она не смогла получить положенные ей страховые выплаты в размере трех миллионов рублей. Женщина обратилась в спецслужбы, которые быстро раскрыли фальсификацию.
В отношении Махмудова и Попова возбуждено уголовное дело по статье «Служебный подлог». Им грозит до четырех лет лишения свободы.
Напомним, убитого Авдиенко в марте смогли посмертно восстановить в должности