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Ростовские полицейские уволили убитого коллегу задним числом ради новогодних премий

21 мая 2023, 11:13
Фото: 1MI
Полицейские в Ростовской области уволили задним числом убитого коллегу, чтобы не лишиться новогодних премий
Полицейские в Ростовской области уволили задним числом убитого коллегу, чтобы не лишиться новогодних премий, пишут Telegram-каналы.

Новые подробности появились в деле об убийстве участкового Александра Авдиенко в Тацинском районе Ростовской области. Полицейского застрелили из ружья знакомые, с которыми у него был конфликт. Труп Авдиенко нашли у обочины трассы в середине декабря.

По информации Telegram-канала Baza, коллеги убитого участкового — врио начальника отдела Рафик Махсудов и его зам Алексей Попов, чтобы избежать проблем с руководством, решили уволить полицейского задним числом. Выяснение отношений с начальством грозило им и отсутствием новогодних премий.

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В преступном замысле Махсудову и Попову помог местный отдел кадров. Авдиенко уволили по собственному желанию за день до убийства.

Однако на махинации полицейских обратила внимание вдова убитого участкового. Она не смогла получить положенные ей страховые выплаты в размере трех миллионов рублей. Женщина обратилась в спецслужбы, которые быстро раскрыли фальсификацию.

В отношении Махмудова и Попова возбуждено уголовное дело по статье «Служебный подлог». Им грозит до четырех лет лишения свободы.

Напомним, убитого Авдиенко в марте смогли посмертно восстановить в должности

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#Алина Заярная#Убийство участкового в Ростовской области#Полиция в Ростовской области#Общество#Происшествия#Ростовская область
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