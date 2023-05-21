Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Александр Бородай рассказал о моральной обстановке на фронтах спецоперации. Он отметил, что те, кто был в бою, и те, кто продолжает жить обычную жизнь, сейчас оказались словно в разных мирах. Вместе с тем Бородай не согласен с тем, что у российских военнослужащих ослабла мотивация и воля к победе. По его словам, бойцам, как правило, нужно время, чтобы освоиться на передовой. После этого периода адаптации они держатся в строю до последнего.
«А что касается населения в целом, то да, отчасти соглашусь. Но дело в том, что большинство людей не участвуют в боевых действиях. Более того, значительная часть населения России даже и войны-то не чувствует. Особенно в крупных городах», — приводит слова Бородая «Царьград».
Депутат считает, что перелом ситуации произойдет, когда вся страна осознает народный характер спецоперации, ее огромное значение в выживании России и русского народа.
Ранее ростовчанина задержали за призывы нападать на поддержавших СВО священников.