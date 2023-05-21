Александр Бородай рассказал о моральной обстановке на фронтах спецоперации. Он отметил, что те, кто был в бою, и те, кто продолжает жить обычную жизнь, сейчас оказались словно в разных мирах. Вместе с тем Бородай не согласен с тем, что у российских военнослужащих ослабла мотивация и воля к победе. По его словам, бойцам, как правило, нужно время, чтобы освоиться на передовой. После этого периода адаптации они держатся в строю до последнего.