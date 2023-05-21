rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:57

Published Сегодня, 07:57

Modified Сегодня, 07:58

Updated Сегодня, 07:58

Изображение материала

Ростовский депутат Бородай объяснил, что случилось с боевым духом участников СВО

21 мая 2023, 07:57
Фото: 1MI
Ростовский депутат Бородай объяснил, что случилось с боевым духом участников СВО
Участники СВО и те, кто продолжает вести привычную жизнь, сейчас оказались словно в разных мирах, заявил депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай.

Александр Бородай рассказал о моральной обстановке на фронтах спецоперации. Он отметил, что те, кто был в бою, и те, кто продолжает жить обычную жизнь, сейчас оказались словно в разных мирах. Вместе с тем Бородай не согласен с тем, что у российских военнослужащих ослабла мотивация и воля к победе. По его словам, бойцам, как правило, нужно время, чтобы освоиться на передовой. После этого периода адаптации они держатся в строю до последнего.

«А что касается населения в целом, то да, отчасти соглашусь. Но дело в том, что большинство людей не участвуют в боевых действиях. Более того, значительная часть населения России даже и войны-то не чувствует. Особенно в крупных городах», — приводит слова Бородая «Царьград».

Казак из Ростовской области Роман Шестаков погиб во время спецоперации
Узнать подробнее

Депутат считает, что перелом ситуации произойдет, когда вся страна осознает народный характер спецоперации, ее огромное значение в выживании России и русского народа.

Ранее ростовчанина задержали за призывы нападать на поддержавших СВО священников.

Читайте также:
Ростовский депутат Бородай заявил, что у Украины тают шансы отстоять позиции в боюРостовский депутат Бородай заявил, что инфоцыгане должны спонсировать СВОРостовский депутат Бородай заявил о необходимости быстрой победы на СВО
#Виктория Прутковская#Спецоперация#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Бородай#Александр Бородай#Общество#Военная операция на Украине: последние новости на сегодня
Подпишитесь
На донских судей могут завести дела, а в Новочеркасске отправился в колонию дезертир
Сегодня, 05:32
Политолог Сухарь сообщил, что грозит Ростову и Таганрогу после атаки на Мариуполь
Сегодня, 06:50
Ребёнок на самокате спровоцировал ДТП в Ростовской области
Сегодня, 07:12
Ростовчане заявили, что не могут спать по ночам из-за котельной
Сегодня, 04:17
Синоптики рассказали о погоде в конце мая в Ростовской области
Сегодня, 04:04