Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 04:08
Updated Сегодня, 04:08
Дожди начнутся в воскресенье, 21 мая, а воздух прогреется до 24 градусов. Порывы ветра составят пять метров в секунду.
В понедельник сложатся аналогичные условия, но максимальная температура составит 22 градуса. Во вторник будет облачно с температурой 26 градусов.
После этого начнется настоящий сезон дождей, так как осадки продолжат выпадать с 24 по 27 мая. В ночное время температура будет опускаться до 15 градусов.
Ранее огромное дерево рухнуло на иномарку в Ростове-на-Дону утром 15 апреля. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.