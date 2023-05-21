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Синоптики рассказали о погоде в конце мая в Ростовской области

21 мая 2023, 04:04
Фото: 1mi
В Ростовской области в конце мая будет складываться теплая и дождливая погода, сообщили в Гидрометцентре.

Дожди начнутся в воскресенье, 21 мая, а воздух прогреется до 24 градусов. Порывы ветра составят пять метров в секунду.

В понедельник сложатся аналогичные условия, но максимальная температура составит 22 градуса. Во вторник будет облачно с температурой 26 градусов.

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После этого начнется настоящий сезон дождей, так как осадки продолжат выпадать с 24 по 27 мая. В ночное время температура будет опускаться до 15 градусов.

Ранее огромное дерево рухнуло на иномарку в Ростове-на-Дону утром 15 апреля. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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