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США передадут Украине снаряды для РСЗО HIMARS, способные долететь до Ростова

21 мая 2023, 09:36
Фото: Wikipedia.org
США сообщили о передаче ВСУ снарядов для РСЗО HIMARS
США сообщили о передаче ВСУ снарядов для РСЗО HIMARS, они способны долететь до Ростова, пишут СМИ.

США объявили о новом пакете помощи для Украины. Он оценивается в 375 миллионов долларов, пишут «РИА Новости». Вашингтон планирует отправить в Киев противотанковые комплексы TOW и Javelin, грузовики для транспортировки тяжелой техники, а также дополнительные боеприпасы для ЗСРО HIMARS.

Прицельная дальность HIMARS составляет 300 километров. Снаряды этой зенитно-ракетной установки в теории могут долететь и до Ростова.

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Также из США в Киев отправятся противотанковые снаряды и критически важные вспомогательные средства.

Российские власти новый пакет военной помощи Украине пока никак не комментировали. Информация уточняется.

Ранее политолог Александр Сухарь сообщил, что грозит Ростову и Таганрогу после атаки на Мариуполь.

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