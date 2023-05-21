Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
США объявили о новом пакете помощи для Украины. Он оценивается в 375 миллионов долларов, пишут «РИА Новости». Вашингтон планирует отправить в Киев противотанковые комплексы TOW и Javelin, грузовики для транспортировки тяжелой техники, а также дополнительные боеприпасы для ЗСРО HIMARS.
Прицельная дальность HIMARS составляет 300 километров. Снаряды этой зенитно-ракетной установки в теории могут долететь и до Ростова.
Также из США в Киев отправятся противотанковые снаряды и критически важные вспомогательные средства.
Российские власти новый пакет военной помощи Украине пока никак не комментировали. Информация уточняется.
Ранее политолог Александр Сухарь сообщил, что грозит Ростову и Таганрогу после атаки на Мариуполь.