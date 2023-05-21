США объявили о новом пакете помощи для Украины. Он оценивается в 375 миллионов долларов, пишут «РИА Новости». Вашингтон планирует отправить в Киев противотанковые комплексы TOW и Javelin, грузовики для транспортировки тяжелой техники, а также дополнительные боеприпасы для ЗСРО HIMARS.