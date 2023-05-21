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Стали известны подробности ДТП в Ростове с участием машин ДПС во время погони 20 мая

21 мая 2023, 06:18
Фото: 1MI
Появились подробности ДТП с участием экипажа ДПС в ходе погони
Ночью 20 мая на пересечении проспекта Кировского и улицы Максима Горького в Ростове произошла авария с участием автомобилей двух патрульных машин, сообщили в региональном отделе пропаганды УГИБДД.

Около трех часов ночи две машины ДПС преследовали автомобиль нарушителя. При резком повороте на улицу Максима Горького машины патрульной службы столкнулись.

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Предварительно установлено, что 39-летний водитель автомобиля Renault врезался в машину Skoda. В аварии никто не пострадал, а вот машины требуют ремонта.

Ранее в сети появилось видео погони. На нем видно, как машины ДПС пытаются на большой скорости догнать нарушителя, однако одна из машин сталкивается с другой.

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