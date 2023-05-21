Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Около трех часов ночи две машины ДПС преследовали автомобиль нарушителя. При резком повороте на улицу Максима Горького машины патрульной службы столкнулись.
Предварительно установлено, что 39-летний водитель автомобиля Renault врезался в машину Skoda. В аварии никто не пострадал, а вот машины требуют ремонта.
Ранее в сети появилось видео погони. На нем видно, как машины ДПС пытаются на большой скорости догнать нарушителя, однако одна из машин сталкивается с другой.