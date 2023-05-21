Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
В конце прошлого года от рака умер юморист Александр Пономаренко. Артист и его брат Валерий являются уроженцами Новочеркасска Ростовской области. Родственники приняли решение похоронить юмориста на его родине.
СМИ писали, что гибель Александра Пономаренко стала большим ударом для его близких. Валерий Пономаренко долгое время не мог прийти в себя от горя. После смерти брата он объединился с юмористом Николаем Бандуриным и создал комедийный дуэт.
Бандурин рассказал «Экспресс Газете», что сейчас Валерий полностью ушел в творчество, чтобы унять боль. Артист занимается созданием новых номеров, играет на музыкальных инструментах. Также в его планах организовать вечер памяти об умершем брате и моноспектакль.
Ранее сообщалось, что жена умершего от рака ростовского юмориста Пономаренко выплачивает миллионные долги.