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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

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Updated Сегодня, 14:07

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Стало известно, как переживает смерть брата юморист Пономаренко из Ростовской области

21 мая 2023, 14:05
Фото: Соцсети братьев Пономаренко
Чтобы пережить боль от потери родного брата Александра, юморист Валерий Пономаренко с головой ушел в работу
Чтобы пережить боль от потери родного брата Александра, юморист Валерий Пономаренко с головой ушел в работу, пишут СМИ.

В конце прошлого года от рака умер юморист Александр Пономаренко. Артист и его брат Валерий являются уроженцами Новочеркасска Ростовской области. Родственники приняли решение похоронить юмориста на его родине.

Актера Александра Пономаренко похоронили на новом кладбище в Новочеркасске 26 декабря
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СМИ писали, что гибель Александра Пономаренко стала большим ударом для его близких. Валерий Пономаренко долгое время не мог прийти в себя от горя. После смерти брата он объединился с юмористом Николаем Бандуриным и создал комедийный дуэт.

Бандурин рассказал «Экспресс Газете», что сейчас Валерий полностью ушел в творчество, чтобы унять боль. Артист занимается созданием новых номеров, играет на музыкальных инструментах. Также в его планах организовать вечер памяти об умершем брате и моноспектакль.

Ранее сообщалось, что жена умершего от рака ростовского юмориста Пономаренко выплачивает миллионные долги.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Новочеркасск#Ростовская область#Ростовские знаменитости
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