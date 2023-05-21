На предстоящей неделе в Ростовской области будут наблюдаться перебои в телевизионном сигнале. Так, во вторник, 23 мая, с 09.00 до 17.00 телевидение не будет работать в селе Ефремовка Неклиновского района. На следующий день в это же время сигнал также не будет ловить в Ефремовке и селе Покровское.