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Телевидение будет временно недоступно в Ростовской области с 23 мая

21 мая 2023, 14:46
Фото: 1MI
С 23 по 26 мая в Ростовской области будут наблюдаться перебои с телевизионным сигналом
С 23 по 26 мая в Ростовской области будут наблюдаться перебои с телевизионным сигналом, сообщили в РТРС.

На предстоящей неделе в Ростовской области будут наблюдаться перебои в телевизионном сигнале. Так, во вторник, 23 мая, с 09.00 до 17.00 телевидение не будет работать в селе Ефремовка Неклиновского района. На следующий день в это же время сигнал также не будет ловить в Ефремовке и селе Покровское.

25 мая ограничения коснутся жителей Куйбышево и села Покровское. Телевизор там не смогут посмотреть с 09.00 до 17.00. В этот же день с 11.00 до 17.00 телевидение не будет работать в хуторе Каштановском Обливского района.

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Наконец, 26 мая без телевизора придется остаться жителям Куйбышево и села Дубовского. Сигнал там перестанет ловить с 09.00 до 17.00. В этот же день ограничения в работе ТВ будут наблюдаться и в Гуково с 11.00 до 17.00.

В эти часы на станциях будут проходить профилактические работы.

Напомним, массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове-на-Дону с 22 и по 28 мая.

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#Виктория Прутковская#Перебои в работе ТВ в Ростовской области#ТВ и радио#Новости
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