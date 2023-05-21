Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
На предстоящей неделе в Ростовской области будут наблюдаться перебои в телевизионном сигнале. Так, во вторник, 23 мая, с 09.00 до 17.00 телевидение не будет работать в селе Ефремовка Неклиновского района. На следующий день в это же время сигнал также не будет ловить в Ефремовке и селе Покровское.
25 мая ограничения коснутся жителей Куйбышево и села Покровское. Телевизор там не смогут посмотреть с 09.00 до 17.00. В этот же день с 11.00 до 17.00 телевидение не будет работать в хуторе Каштановском Обливского района.
Наконец, 26 мая без телевизора придется остаться жителям Куйбышево и села Дубовского. Сигнал там перестанет ловить с 09.00 до 17.00. В этот же день ограничения в работе ТВ будут наблюдаться и в Гуково с 11.00 до 17.00.
В эти часы на станциях будут проходить профилактические работы.
Напомним, массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове-на-Дону с 22 и по 28 мая.