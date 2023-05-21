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Труп мужчины обнаружили на проспекте Шолохова в Ростове 21 мая

21 мая 2023, 18:11
Фото: Telegram-канал "Ростов Главный"
Рядом со зданием таможни в Ростове обнаружен труп
Рядом со зданием таможни в Ростове обнаружен труп, рассказали в соцсетях очевидцы.

В воскресенье, 21 мая, труп мужчины нашли рядом со зданием таможни на проспекте Шолохова в Ростове. Очевидцы рассказывают, что мужчина просто шел по улице, затем потерял сознание, а впоследствии скончался.

Официальных комментариев о гибели горожанина пока не поступало.

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В соцсетях ростовчане написали, что шокированы случившимся: «Ужас, жалко человека», «Живем и не знаем, где нас смерть ждет», «Печально», «Может, в свой час лучше так и уйти — без мучений родственников и тяжких прощаний».

Ранее в Новочеркасске на территории одной из школ нашли труп мужчины.

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