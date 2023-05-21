Posted Сегодня, 18:11
Published Сегодня, 18:11
Modified Сегодня, 18:13
Updated Сегодня, 18:13
В воскресенье, 21 мая, труп мужчины нашли рядом со зданием таможни на проспекте Шолохова в Ростове. Очевидцы рассказывают, что мужчина просто шел по улице, затем потерял сознание, а впоследствии скончался.
Официальных комментариев о гибели горожанина пока не поступало.
В соцсетях ростовчане написали, что шокированы случившимся: «Ужас, жалко человека», «Живем и не знаем, где нас смерть ждет», «Печально», «Может, в свой час лучше так и уйти — без мучений родственников и тяжких прощаний».
Ранее в Новочеркасске на территории одной из школ нашли труп мужчины.