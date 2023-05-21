Telegram-канал Baza сообщил, что врио начальника ОМВД района Рафик Махсудов якобы решил уволить Авдиенко задним числом, чтобы не вступать в конфликт с начальством и не лишиться новогодней премии. Однако после жалоб вдовы убитого участкового факт фальсификации вскрылся. В феврале в отношении врио начальника возбудили уголовное дело.