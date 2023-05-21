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В деле об увольнении убитого участкового в Ростовской области появился новый фигурант

21 мая 2023, 11:32
Фото: 1MI
В деле об увольнении мёртвого полицейского из Ростовской области появился новый фигурант
В Ростовской области новый фигурант появился в деле о незаконном увольнении задним числом убитого полицейского, пишут Telegram-каналы.

В Тацинском районе Ростовской области продолжается расследование вероятного служебного подлога в местной полиции. 16 декабря прошлого года убитым был найден участковый района Александр Авдиенко. Его застрелили из ружья знакомые, с которыми у полицейского был конфликт.

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Telegram-канал Baza сообщил, что врио начальника ОМВД района Рафик Махсудов якобы решил уволить Авдиенко задним числом, чтобы не вступать в конфликт с начальством и не лишиться новогодней премии. Однако после жалоб вдовы убитого участкового факт фальсификации вскрылся. В феврале в отношении врио начальника возбудили уголовное дело.

Сейчас стало известно, что в служебном подлоге участвовал и заместитель Махсудова. Он стал новым фигурантом дела. Telegram-канал Baza уточняет, что полицейским грозит до четырех лет лишения свободы. Официальной информации о ходе дела не поступало, данные уточняются.

Напомним, тело Авдиенко нашли на обочине проселочной дороги. Там его оставили убийцы участкового. Ими оказались 50-летний и 53-летний жители станицы Тацинской.

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#Алина Заярная#Происшествие#Общество#Новости#Убийство участкового в Ростовской области#Полиция в Ростовской области
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