Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
В Тацинском районе Ростовской области продолжается расследование вероятного служебного подлога в местной полиции. 16 декабря прошлого года убитым был найден участковый района Александр Авдиенко. Его застрелили из ружья знакомые, с которыми у полицейского был конфликт.
Telegram-канал Baza сообщил, что врио начальника ОМВД района Рафик Махсудов якобы решил уволить Авдиенко задним числом, чтобы не вступать в конфликт с начальством и не лишиться новогодней премии. Однако после жалоб вдовы убитого участкового факт фальсификации вскрылся. В феврале в отношении врио начальника возбудили уголовное дело.
Сейчас стало известно, что в служебном подлоге участвовал и заместитель Махсудова. Он стал новым фигурантом дела. Telegram-канал Baza уточняет, что полицейским грозит до четырех лет лишения свободы. Официальной информации о ходе дела не поступало, данные уточняются.
Напомним, тело Авдиенко нашли на обочине проселочной дороги. Там его оставили убийцы участкового. Ими оказались 50-летний и 53-летний жители станицы Тацинской.