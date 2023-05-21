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В Краснодаре проверят клубы после скандальной вечеринки под песню Верки Сердючки

21 мая 2023, 04:30
Фото: 1mi
В Краснодаре проведут работу с караоке-клубами после вечеринки, на которой включили песню Верки Сердючки, сообщили в городской администрации.

Скандал произошел после того, как в караоке-клубе «Ля-Мажор» поставили песню Верки Сердючки с текстом на украинском языке. Одни посетители ее пели, а другие снимали все на видео, которое оказалось в Сети.

Теперь глава городской администрации Евгений Наумов поручил проработать этот вопрос с клубами и «исключить возможность подобных инцидентов». 

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В самом караоке-клубе объяснили, что звукорежиссер в тот вечер не успел сориентироваться, так как все куплеты звучат на русском. Как только начался припев на украинском, песню выключили.

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