Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:35
Updated Сегодня, 04:35
Скандал произошел после того, как в караоке-клубе «Ля-Мажор» поставили песню Верки Сердючки с текстом на украинском языке. Одни посетители ее пели, а другие снимали все на видео, которое оказалось в Сети.
Теперь глава городской администрации Евгений Наумов поручил проработать этот вопрос с клубами и «исключить возможность подобных инцидентов».
В самом караоке-клубе объяснили, что звукорежиссер в тот вечер не успел сориентироваться, так как все куплеты звучат на русском. Как только начался припев на украинском, песню выключили.
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