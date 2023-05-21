В Ростове-на-Дону прошли массовые забеги на разные дистанции 20 мая

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
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Updated Сегодня, 06:01
По данным организаторов забега, организован так называемый «Зеленой марафон» был в Левобережном парке. Он стал десятым по счету в этом году.
Помимо взрослой дистанции на 4,2 километра, в этом году прошел еще и детский забег на 400 метров.
В первом соревновании победу, по информации «КП — Ростов-на-Дону», среди мужчин одержал Арсений Чернов, а среди женщин - Валентина Терехова. Команда «Ростов Дон Бегущий» стала победителем в командном соревновании.
Напомним, накануне в Ростове несколько тысяч жителей города собрались в Кумженской роще. Там в шестой раз прошел гастрофестиваль «Донская селедка».