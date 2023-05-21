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В Ростове-на-Дону прошли массовые забеги на разные дистанции 20 мая

21 мая 2023, 05:59
Фото: get.run
В Ростове прошли массовые забеги на детские и взрослые дистанции
В городском забеге 20 мая в Ростове приняли участие свыше 3,5 тысячи человек.

По данным организаторов забега, организован так называемый «Зеленой марафон» был в Левобережном парке. Он стал десятым по счету в этом году.

Помимо взрослой дистанции на 4,2 километра, в этом году прошел еще и детский забег на 400 метров.

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В первом соревновании победу, по информации «КП — Ростов-на-Дону», среди мужчин одержал Арсений Чернов, а среди женщин - Валентина Терехова. Команда «Ростов Дон Бегущий» стала победителем в командном соревновании.

Напомним, накануне в Ростове несколько тысяч жителей города собрались в Кумженской роще. Там в шестой раз прошел гастрофестиваль «Донская селедка».

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