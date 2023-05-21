Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Южный окружной военный суд в Ростове рассмотрит два первых уголовных дела участников запрещенных в России террористической организации «Азов»* и запрещённой в РФ группировки «Медведи SS»*. Обвиняемыми по делам проходят 33 человека.
Первое уголовное дело связано с 24 участника «Азова»*, второе — с девятью бойцами «Медведей SS». ТАСС отмечает, что фигурантам изменили статьи УК ДНР на статьи УК РФ.
Боевиков обвиняют в участии в незаконном вооруженном формировании, насильственном захвате власти и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.
* — запрещенная в России террористическая организация.
Напомним, в Ростове 8 июня рассмотрят дело о покушении на первого замглавы Херсонской области.