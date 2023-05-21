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В Ростове осудят больше 30 боевиков батальона «Азов»* и группировки «Медведи SS»

21 мая 2023, 12:14
Фото: 1MI
В Ростове рассмотрят дело в отношении участков нацбатальона "Азов"* и группировки «Медведи SS»
В Ростове рассмотрят дело в отношении участков нацбатальона «Азов»* и группировки «Медведи SS», пишут СМИ.

Южный окружной военный суд в Ростове рассмотрит два первых уголовных дела участников запрещенных в России террористической организации «Азов»* и запрещённой в РФ группировки «Медведи SS»*. Обвиняемыми по делам проходят 33 человека.

Первое уголовное дело связано с 24 участника «Азова»*, второе — с девятью бойцами «Медведей SS». ТАСС отмечает, что фигурантам изменили статьи УК ДНР на статьи УК РФ.

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Боевиков обвиняют в участии в незаконном вооруженном формировании, насильственном захвате власти и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.

* — запрещенная в России террористическая организация.

Напомним, в Ростове 8 июня рассмотрят дело о покушении на первого замглавы Херсонской области.

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