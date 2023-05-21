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Published Сегодня, 07:13

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В Ростовской области ожидается гроза днем и вечером 21 мая

21 мая 2023, 07:13
Фото: 1MI
Гроза надвигается на Ростовскую область 21 мая
Кратковременный дождь с грозой ожидаются местами в Ростовской области днем и вечером 21 мая, сообщили в региональном ГУ МЧС.

На протяжении всего дня в Ростовской области будет преобладать переменная облачность. Небольшой дождь с грозой может пойти днем и вечером.

Ветер будет дуть со скоростью до 11 метров в секунду. В Ростове скорость ветра днем будет достигать 10 метров в секунду. При грозе скорость ветра усилится до 18 метров секунду. 

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Днем столбики термометров могут показать до 28 градусов. В среднем по региону будет комфортная температура в плюс 23 градуса.

Напомним, жителям Ростовской области метеорологи пообещали, что конец мая в регионе будет теплым, но дождливым.

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