Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
На протяжении всего дня в Ростовской области будет преобладать переменная облачность. Небольшой дождь с грозой может пойти днем и вечером.
Ветер будет дуть со скоростью до 11 метров в секунду. В Ростове скорость ветра днем будет достигать 10 метров в секунду. При грозе скорость ветра усилится до 18 метров секунду.
Днем столбики термометров могут показать до 28 градусов. В среднем по региону будет комфортная температура в плюс 23 градуса.
Напомним, жителям Ростовской области метеорологи пообещали, что конец мая в регионе будет теплым, но дождливым.