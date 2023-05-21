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Жительница Ростова хотела обезопасить счета, а вместо этого потеряла больше 100 тысяч

21 мая 2023, 18:12
Фото: pxhere.com
Жительница Ростова хотела обезопасить счета, однако вместо этого потеряла 105 тысяч рублей
Жительница Ростова хотела обезопасить счета, однако вместо этого потеряла 105 тысяч рублей, сообщили в МВД России по региону.

32-летняя жительница Ростова стала жертвой мошенников. Девушке поступил звонок от некого сотрудника банка. Он заявил, что злоумышленники хотят оформить на нее кредит. Чтобы не стать жертвой мошенников, ростовчанку попросили скачать приложение для удаленного доступа к ее телефону. Миновать мошенников ей не удалось. Лже-сотрудник банка похитил у нее 105 тысяч рублей.

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По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают лиц, причастных к краже денег.

Ранее сообщалось, что мошенники в России начали обманывать клиентов банков по видеосвязи.

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