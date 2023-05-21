32-летняя жительница Ростова стала жертвой мошенников. Девушке поступил звонок от некого сотрудника банка. Он заявил, что злоумышленники хотят оформить на нее кредит. Чтобы не стать жертвой мошенников, ростовчанку попросили скачать приложение для удаленного доступа к ее телефону. Миновать мошенников ей не удалось. Лже-сотрудник банка похитил у нее 105 тысяч рублей.