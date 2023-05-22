Банк ЗЕНИТ повышает лимит по банковским гарантиям до 150 млн рублей

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
«Электронные банковские гарантии помогают предпринимателям не только развивать бизнес, но и открывать новые направления. Мы видим, что интерес к данному продукту постоянно растет. Только за 4 месяца текущего года Банк ЗЕНИТ выдал гарантий на общую сумму около 4 млрд рублей, что в два раза больше аналогичного периода прошлого года», — отметил директор Департамента электронных гарантий Василий Беляев.
Сообщается, что гарантии могут получить не только опытные участники рынка госзаказа, но и те, кто только планируют выйти на первый тендер. Лимит по продукту определяется исходя из опыта работы клиента с госзаказами. Банковские гарантии выдаются для участия в электронных процедурах, а также в обеспечение исполнения контрактов по законам № 44-ФЗ - в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, № 222-ФЗ - в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юрлиц, № 185-ФЗ - в сфере реформирования ЖКХ, а также по постановлению правительства № 615 - в сфере выполнения работ по капремонту общего имущества в многоквартирном доме.