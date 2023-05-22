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Боец ЧВК «Вагнер» из Новочеркасска Эдуард Васютин погиб в ходе СВО

22 мая 2023, 08:35
Фото: mil.ru
Боец ЧВК «Вагнер» из Новочеркасска Эдуард Васютин погиб в ходе СВО
Присоединившийся к ЧВК «Вагнер» житель Ростовской области Эдуард Васютин погиб в спецоперации, сообщают СМИ.

Donday пишет, что во время выполнения боевой задачи смертельное ранение получил 55-летний боец. Издание уточнило, что он был жителем Новочеркасска.

«Представитель ЧВК „Вагнер“ погиб в апреле 2023 года. Будет ли он представлен к какой-либо награде — не уточняется», — сказано в сообщении.

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Фото: Donday

Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется. 

Ранее ростовский депутат Бородай объяснил, что случилось с боевым духом участников СВО. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке. 

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