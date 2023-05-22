Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
Donday пишет, что во время выполнения боевой задачи смертельное ранение получил 55-летний боец. Издание уточнило, что он был жителем Новочеркасска.
«Представитель ЧВК „Вагнер“ погиб в апреле 2023 года. Будет ли он представлен к какой-либо награде — не уточняется», — сказано в сообщении.
Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее ростовский депутат Бородай объяснил, что случилось с боевым духом участников СВО. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.