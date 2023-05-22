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Posted 22 мая 2023, 07:58

Published 22 мая 2023, 07:58

Modified 22 мая 2023, 08:00

Updated 22 мая 2023, 08:00

Большинство ростовчан высказались против шестидневной рабочей недели

Большинство ростовчан высказались против шестидневной рабочей недели

22 мая 2023, 07:58
Фото: 1MI. Большинство ростовчан высказались против шестидневной рабочей недели
Проведенный редакцией RostovGazeta опрос показал, что большинство жителей Ростова-на-Дону не хотят работать шесть дней в неделю.

Ранее министерству труда предложили ввести «шестидневку» в России. Авторы инициативы считают, что она позволит повысить прочность российской экономики в сложившихся условиях.

Проведенный среди ростовчан опрос показал, что 77% респондентов высказались против инициативы. Еще 10% ростовчан заявили, что они уже работают шесть дней в неделю и у них ничего не изменится.

Почти 10 тыс рублей в среднем берут ростовчане до зарплаты в микрозаймах
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Около 7% опрошенных равнодушно отнеслись к инициативе, а еще 6% ростовчан одобрили ее.

«А почему не предложили ввести крепостное право, чтобы работник жил на рабочем месте и вкалывал по 12 часов за еду? Чего размениваться по мелочам?», — заявили местные жители.

Ранее стало известно, что почти 10 тысяч рублей в среднем берут ростовчане до зарплаты в микрозаймах

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Зарплата в Ростове#Работа в Ростове#Шестидневная рабочая неделя
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