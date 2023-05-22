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Posted 22 мая 2023, 05:04

Published 22 мая 2023, 05:04

Modified 22 мая 2023, 05:06

Updated 22 мая 2023, 05:06

Часть территорий в Азове подтопило из-за прорыва трубы

Часть территорий в Азове подтопило из-за прорыва трубы

22 мая 2023, 05:04
Фото: 1mi.
В Азове из-за коммунальной аварии подтопило часть территорий, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

Дороги на одной из улиц оказались под водой из-за прорыва труб. Поэтому пройти и проехать по ним не получится.

Местные жители в местах подтоплений поставили ограждения.

«Потоп в Азове. И это не последствия дождя, а прорыв труб», — написал автор.

Переулок Соборный подтопило из-за ливня в Ростове-на-Дону вечером 29 апреля
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Ранее ростовчане заявили о непрекращающемся четыре года потопе на Таганрогской. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого улицу в Ростове-на-Дону затопило коричневой жидкостью днем 16 мая.

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