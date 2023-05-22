Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
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Дороги на одной из улиц оказались под водой из-за прорыва труб. Поэтому пройти и проехать по ним не получится.
Местные жители в местах подтоплений поставили ограждения.
«Потоп в Азове. И это не последствия дождя, а прорыв труб», — написал автор.
Ранее ростовчане заявили о непрекращающемся четыре года потопе на Таганрогской. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого улицу в Ростове-на-Дону затопило коричневой жидкостью днем 16 мая.