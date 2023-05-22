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«Дом задрожал»: жителей Ростовской области 21 мая напугали звуки, похожие на взрывы

22 мая 2023, 09:13
Фото: 1MI
«Дом задрожал»: жителей Ростовской области 21 мая напугали звуки, похожие на взрывы

В Ростовской области жители пожаловались на пугающие хлопки в небе 21 мая

В Ростовской области жителей напугал громкий звук, похожий на взрыв, прозвучавший в небе над Песчанокопским районом, комментарии появились в сети «ВКонтакте».

В воскресенье, 21 мая, один из жителей Песчанокопского района в местном паблике спросил у земляков, слышали ли они взрывы минувшей ночью.

В ответ на это местные жители сообщили, что слышали мощный хлопок, похожий на взрыв, в ночь с субботы на воскресенье около часа ночи.

«В час ночи был слышен взрыв в районе ж/д вокзала. С раскатом грома это не сравнить. Вам смешно? Жителям нет», «Если на земле взрыва не было, значит в воздухе, вероятность, наше небо охраняют», — рассказали местные жители.

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«Ничего себе хлопок, что дом задрожал. На Пономарёва. Муж подумал, что во дворе взорвалось», — рассказала одна из дончанок.

«Да, сначала была вспышка, потом сильный хлопок в районе вокзала ж/д. Как раз был во дворе, но потом — тишина», «Я после часа ночи проснулась от громкого хлопка, подумала, что это гром или взрыв, выглянула на улицу, но там было тихо и больше ничего не было», — сообщили местные жители.

Администрация Песчанокопского района пока не комментировала произошедшее, данные уточняются. 

Ранее жителей Ростовской области предупредили о взрывах 19 мая.

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