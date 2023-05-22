«Да, сначала была вспышка, потом сильный хлопок в районе вокзала ж/д. Как раз был во дворе, но потом — тишина», «Я после часа ночи проснулась от громкого хлопка, подумала, что это гром или взрыв, выглянула на улицу, но там было тихо и больше ничего не было», — сообщили местные жители.