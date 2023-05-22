Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
В воскресенье, 21 мая, один из жителей Песчанокопского района в местном паблике спросил у земляков, слышали ли они взрывы минувшей ночью.
В ответ на это местные жители сообщили, что слышали мощный хлопок, похожий на взрыв, в ночь с субботы на воскресенье около часа ночи.
«В час ночи был слышен взрыв в районе ж/д вокзала. С раскатом грома это не сравнить. Вам смешно? Жителям нет», «Если на земле взрыва не было, значит в воздухе, вероятность, наше небо охраняют», — рассказали местные жители.
«Ничего себе хлопок, что дом задрожал. На Пономарёва. Муж подумал, что во дворе взорвалось», — рассказала одна из дончанок.
«Да, сначала была вспышка, потом сильный хлопок в районе вокзала ж/д. Как раз был во дворе, но потом — тишина», «Я после часа ночи проснулась от громкого хлопка, подумала, что это гром или взрыв, выглянула на улицу, но там было тихо и больше ничего не было», — сообщили местные жители.
Администрация Песчанокопского района пока не комментировала произошедшее, данные уточняются.
Ранее жителей Ростовской области предупредили о взрывах 19 мая.