Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
В понедельник температура составит 23 градуса, а ветер усилится до пяти метров в секунду. Во вторник воздух прогреется до 25 градусов, в среду — до 26 градусов.
К выходным столбики термометров покажут 27 градусов. Каждый день в городе будут выпадать осадки.
Согласно прогнозам, в ночное время температура опустится до 16 градусов. При этом в ночь на субботу осадков не ожидается.
До этого появилась информация, что непогода может привести к неурожаю вишни, черешни, сливы в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.