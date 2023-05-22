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Дожди с грозами ожидаются в Ростове-на-Дону на этой неделе с 22 мая

22 мая 2023, 06:14
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону всю неделю с понедельника, 22 мая, будут идти дожди, сообщили в Гидрометцентре.

В понедельник температура составит 23 градуса, а ветер усилится до пяти метров в секунду. Во вторник воздух прогреется до 25 градусов, в среду — до 26 градусов.

К выходным столбики термометров покажут 27 градусов. Каждый день в городе будут выпадать осадки.

Непогода может привести к неурожаю вишни, черешни, сливы в Ростовской области
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Согласно прогнозам, в ночное время температура опустится до 16 градусов. При этом в ночь на субботу осадков не ожидается. 

До этого появилась информация, что непогода может привести к неурожаю вишни, черешни, сливы в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке. 

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