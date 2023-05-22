Он заявил, что для создания транспортного узла в районе старого аэропорта построят две развязки и три новые дороги. Они, по словам Голубева, должны выдержать постоянное движение автобусов и других транспортных средств. Сегодня власти занимаются вопросом заключения контрактов по этим объектам.