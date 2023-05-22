Posted Сегодня, 16:59
Published Сегодня, 16:59
Modified Сегодня, 17:01
Updated Сегодня, 17:01
Губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире передачи «О главном» рассказал о строительстве Центрального областного автовокзала. Он будет находиться в здании старого аэропорта города. Глава региона постарался развеять опасения местных жителей, что от нового вокзала будет тяжелее добраться до центра Ростова или уехать в другие районы города.
Он заявил, что для создания транспортного узла в районе старого аэропорта построят две развязки и три новые дороги. Они, по словам Голубева, должны выдержать постоянное движение автобусов и других транспортных средств. Сегодня власти занимаются вопросом заключения контрактов по этим объектам.
Напомним, строящийся Центральный автовокзал в Ростове будет обслуживать 150 маршрутов.