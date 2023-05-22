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Две развязки и три дороги построят в Ростове в районе старого аэропорта

22 мая 2023, 16:59
Фото: Правительство Ростовской области
Две дорожные развязки и три дороги появятся в Ростове для создания транспортного узла в районе старого аэропорта
Две дорожные развязки и три дороги появятся в Ростове для создания транспортного узла в районе старого аэропорта, заявил губернатор Василий Голубев.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире передачи «О главном» рассказал о строительстве Центрального областного автовокзала. Он будет находиться в здании старого аэропорта города. Глава региона постарался развеять опасения местных жителей, что от нового вокзала будет тяжелее добраться до центра Ростова или уехать в другие районы города.

Губернатор Голубев пообещал не закрывать автовокзал в центре Ростова
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Он заявил, что для создания транспортного узла в районе старого аэропорта построят две развязки и три новые дороги. Они, по словам Голубева, должны выдержать постоянное движение автобусов и других транспортных средств. Сегодня власти занимаются вопросом заключения контрактов по этим объектам.

Напомним, строящийся Центральный автовокзал в Ростове будет обслуживать 150 маршрутов.

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