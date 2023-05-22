rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:39

Published Сегодня, 15:39

Modified Сегодня, 15:41

Updated Сегодня, 15:41

Изображение материала

Фонд поддержки участников спецоперации заработает в Ростовской области 1 июня

22 мая 2023, 15:39
Фото: 1MI
Фонд "Защитники отечества" заработает в Ростовской области 1 июня
В Ростовской области фонд «Защитники отечества» начнет свою работу 1 июня, рассказал губернатор Василий Голубев.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире передачи «О главном» рассказал о поддержке участников спецоперации. Он напомнил об утверждении единого стандарта помощи военнослужащим. По нему в каждом регионе России бойцу и его семье должны предоставить 20 определенных мер поддержки.

Рабочая группа по СВО разработала единый стандарт поддержки участников спецоперации
Узнать подробнее

Также, по решению президента, во всех субъектах России должны заработать фонды «Защитники отечества». Сейчас власти решают последние вопросы организации их работы. В Ростовской области фонд начнет функционировать с 1 июня этого года. Там будут оказывать помощь участникам спецоперации и членам их семей.

Ранее сообщалось, что участников СВО из Ростовской области смогут женить врачи и командиры.

Читайте также:
Участников СВО из Ростовской области смогут женить врачи и командирыВ Ростовской области поддержали единый стандарт мер помощи бойцам СВО и их семьямПартию машин передали власти Ростовской области в зону СВО
#Виктория Прутковская#Общество#Военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Спецоперация#Помощь участникам СВО#Помощь военнослужащим-участникам СВО#Помощь участникам СВО в Ростове
Подпишитесь
В Ростовской области гибнут дельфины и строят торговые центры и велодорожки
Сегодня, 14:22
Студенту из Африки грозит 20 лет колонии в Ростове за наркоторговлю
Сегодня, 14:11
Психиатры проверят ростовчанку, зарезавшую собственную мать
Сегодня, 13:47
Машиностроительный завод «Бонум» переедет из Аксая из-за проблем с электричеством
Сегодня, 12:57
В армянской общине Ростова высказались о решении признать Карабах Азербайджаном
Сегодня, 12:55
ГК «Альянс» дарит сертификаты на обустройство квартир в «Измаильском экоквартале»
Сегодня, 05:55