Также, по решению президента, во всех субъектах России должны заработать фонды «Защитники отечества». Сейчас власти решают последние вопросы организации их работы. В Ростовской области фонд начнет функционировать с 1 июня этого года. Там будут оказывать помощь участникам спецоперации и членам их семей.