Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
Губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире передачи «О главном» рассказал о поддержке участников спецоперации. Он напомнил об утверждении единого стандарта помощи военнослужащим. По нему в каждом регионе России бойцу и его семье должны предоставить 20 определенных мер поддержки.
Также, по решению президента, во всех субъектах России должны заработать фонды «Защитники отечества». Сейчас власти решают последние вопросы организации их работы. В Ростовской области фонд начнет функционировать с 1 июня этого года. Там будут оказывать помощь участникам спецоперации и членам их семей.
Ранее сообщалось, что участников СВО из Ростовской области смогут женить врачи и командиры.