ГК «Альянс» дарит сертификаты на обустройство квартир в «Измаильском экоквартале»

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Сертификаты на приобретение мебели и бытовой техники получит клиент при покупке трёхкомнатной квартиры в ЖК «Измаильский экоквартал». Специальная акция распространяется на квартиры, расположенные в подъездах, которые уже введены в эксплуатацию. Предложение ГК «Альянс» позволит не только сэкономить время и средства, но и создать стильную и уютную обстановку в новом доме.
«Измаильский экоквартал» представляет собой девять корпусов высотой от 10 до 14 этажей, рассчитанные на 416 квартир. На каждом этаже расположено от двух до пяти квартир. Их отличает высота потолков 3 метра и панорамное остекление, благодаря чему помещения наполнены воздухом и светом.
Все квартиры сдаются с индивидуальным отоплением и черновой отделкой, которая включает шумоизоляцию и стяжку пола, а также теплоэффективную штукатурку холодных стен. На выбор собственникам предлагаются три вида ремонта — предчистовая отделка, ремонт «под ключ» и ремонт по дизайнерскому проекту.
Жилой комплекс оснащён кладовыми помещениями, колясочными на первых этажах, подземным паркингом с лифтом, стоянками для автомобилей гостей. На территории расположены игровые площадки для детей разного возраста, места для отдыха и занятий спортом, а также фонтан. Ландшафтные дизайнеры озеленили территорию с учётом смены сезонов.
В настоящее время близится к завершению строительство третьей очереди. Всего в комплексе осталось 44 квартиры площадью от 39 до 120 кв. метров. Сдача комплекса запланирована на третий квартал 2023 года.
Подробнее об условиях и вариантах квартир можно узнать в офисе продаж по телефону: 8-863-204-62-04.
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