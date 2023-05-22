ГК «Альянс» дарит сертификаты на обустройство квартир в «Измаильском экоквартале»

Сертификаты на приобретение мебели и бытовой техники получит клиент при покупке трёхкомнатной квартиры в ЖК «Измаильский экоквартал». Специальная акция распространяется на квартиры, расположенные в подъездах, которые уже введены в эксплуатацию. Предложение ГК «Альянс» позволит не только сэкономить время и средства, но и создать стильную и уютную обстановку в новом доме.