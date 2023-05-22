Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 15:50
Updated Сегодня, 15:50
Губернатор Ростовской области Василий Голубев в передаче «О главном» заявил, что в июне начнет функционировать дорога на обход Аксая. Степень ее готовности глава региона оценил как «очень высокую».
Точную дату открытия дороги определят федеральные власти. Сейчас, по словам Голубева, на обходе Аксая ведутся работы по наведению порядка: устанавливаются фонари и барьерные ограждения, проводится озеленение.
Также губернатор рассказал, что через обход Аксая водители смогут удобно добраться до станицы Старочеркасской. Помимо этого, дорога станет важным элементом строящегося ростовского транспортного кольца.
Ранее стало известно, для кого проезд по обходу Аксая сделают платным.