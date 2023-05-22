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Голубев заявил, что открытие обхода Аксая зависит от решения федеральных чиновников

22 мая 2023, 15:48
Фото: 1MI
Обход Аксая должны открыть уже в июне, точную дату определят федеральные власти
Обход Аксая должны открыть уже в июне, точную дату определят федеральные власти, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в передаче «О главном» заявил, что в июне начнет функционировать дорога на обход Аксая. Степень ее готовности глава региона оценил как «очень высокую».

Точную дату открытия дороги определят федеральные власти. Сейчас, по словам Голубева, на обходе Аксая ведутся работы по наведению порядка: устанавливаются фонари и барьерные ограждения, проводится озеленение.

Губернатор Василий Голубев рассказал, каким будет обход Аксая и когда его откроют
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Также губернатор рассказал, что через обход Аксая водители смогут удобно добраться до станицы Старочеркасской. Помимо этого, дорога станет важным элементом строящегося ростовского транспортного кольца.

Ранее стало известно, для кого проезд по обходу Аксая сделают платным.

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