Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 16:16
Updated Сегодня, 16:16
Жители Ростовской области в эфире передачи «О главном» пожаловались губернатору Василию Голубеву на свалочные очаги. Так, в одном из муниципалитетов мусор вывозят раз в три недели. Из-за этого там образуются крупные свалки.
Глава региона заявил, что вопрос свалочных очагов должен решаться на муниципальном уровне. Однако, по мнению Голубева, не только местные власти виноваты в горах мусора. «Но я хотел бы сказать, дорогие земляки, что подавляющее большинство свалочных очагов, это дело рук нас самих. Когда мы мусор выбрасываем в местах, где не организован вывоз мусора, эти очаги и появляются», — заключил губернатор.
Он попросил местных жителей складировать мусор только в определенных для этого местах: «Чистота рядом с нами — это дело наше. Поэтому если мусор будет везде где не попадя выбрасываться, то мы всегда будем находиться в непростом положении и в нечистой области».
Напомним, в Ростовской области на защиту экологии в 2023 году выделили более 1,2 млрд рублей.