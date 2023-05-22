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Губернатор Голубев нашел виновных в свалочных очагах в Ростовской области

22 мая 2023, 16:14
Фото: 1MI
Зачастую свалочные очаги в Ростовской области организуют сами местные жители
Зачастую свалочные очаги в Ростовской области организуют сами местные жители, уверен губернатор Василий Голубев.

Жители Ростовской области в эфире передачи «О главном» пожаловались губернатору Василию Голубеву на свалочные очаги. Так, в одном из муниципалитетов мусор вывозят раз в три недели. Из-за этого там образуются крупные свалки.

Глава региона заявил, что вопрос свалочных очагов должен решаться на муниципальном уровне. Однако, по мнению Голубева, не только местные власти виноваты в горах мусора. «Но я хотел бы сказать, дорогие земляки, что подавляющее большинство свалочных очагов, это дело рук нас самих. Когда мы мусор выбрасываем в местах, где не организован вывоз мусора, эти очаги и появляются», — заключил губернатор.

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Он попросил местных жителей складировать мусор только в определенных для этого местах: «Чистота рядом с нами — это дело наше. Поэтому если мусор будет везде где не попадя выбрасываться, то мы всегда будем находиться в непростом положении и в нечистой области».

Напомним, в Ростовской области на защиту экологии в 2023 году выделили более 1,2 млрд рублей.

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#Алина Заярная#Свалочные очаги в Ростовской области#Общество#Новости#Ростовская область
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