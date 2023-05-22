Posted Сегодня, 16:51
Published Сегодня, 16:51
Modified Сегодня, 16:53
Updated Сегодня, 16:53
Жителей Ростова волнует, как решится вопрос с транспортной нагрузкой на главные магистрали города при строительстве транспортного узла на территории старого аэропорта.
По словам Голубева, транспортным узлом придется пользоваться всем — и жителям города, и гостям города, и жителям области. «Задача одна — создавать новые условия для повышения качества транспортных услуг. Никто не собирается закрывать нынешний главный автовокзал. Он должен быть активной частью всей транспортной системы. Он будет на прежнем месте он продолжит свою работу», — пояснил губернатор.
Он добавил, что каждый день в Ростов въезжают сотни автобусов и со всей области, и из других регионов. «Они идут по нашим улицам, создают напряжение. Задача в разгрузке и создании хорошо организованных транспортных комплексов», — заявил Голубев. При этом судьба Пригородного автовокзала пока еще не решена.
Ранее стало известно, что строящийся на месте старого аэропорта Центральный автовокзал в Ростове будет обслуживать 150 маршрутов.