Он добавил, что каждый день в Ростов въезжают сотни автобусов и со всей области, и из других регионов. «Они идут по нашим улицам, создают напряжение. Задача в разгрузке и создании хорошо организованных транспортных комплексов», — заявил Голубев. При этом судьба Пригородного автовокзала пока еще не решена.